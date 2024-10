Ten skok mógł skończyć się tragicznie i to tuż przed sezonem. Przeleciał skocznię [WIDEO]

Domen Prevc już nieraz pokazywał, że stać go na dalekie skakanie. Choć w poprzednim sezonie nie prezentował wyśmienitej formy, to ostatecznie zajął w klasyfikacji generalnej 13. miejsce, a pierwsze triumfy w Pucharze Świata święcił już 8 lat temu. Kto wie, może Słoweniec wrócił do wielkiej formy.

Domen Prevc przeskoczył skocznię

25-letni skoczek pojechał wraz ze słoweńską kadrą na zgrupowanie do Niemiec, by na tamtejszych skoczniach sprawdzać swoje umiejętności. Początek sezonu już za miesiąc, więc to ostatnie chwile dla skoczków, by podszlifować swoją formę przed zimą. Reklama

Reklama Domen Prevc wygrał w Vikersund. Triumf Ryoyu Kobayashiego w Raw Air. Wideo / © 2019 Associated Press

Domen Prevc postanowił zrobić to w wielkim stylu. Młodszy brat Petera Prevca pokazał na skoczni w Oberstdorfie wielką formę i przeskoczył jej rozmiar. Warto przypomnieć, że nieoficjalny, letni rekord tej skoczni wynosi 145,5 metra i należy do Gregora Schlierenzauera. Czyżby 25-latkowi udało się go pobić?

Powiało grozą przy skoku Prevca

Domen Prevc świetnie wybił się z progu i utrzymywał dobrą wysokość nad zeskokiem. Przekroczył jednak rozmiar skoczni, ale nie był w stanie do końca poradzić sobie z lądowaniem - przysiadł, a raczej nieomal położył się na ziemi i przejechał po niej plecami. Nie wiadomo dokładnie, ile skoczył, ale raczej nie pobił nieoficjalnego rekordu austriackiej legendy skoków.

Mimo tego powinien być z siebie zadowolony i to również dlatego, że udało mu się nie zrobić sobie krzywdy i to tuż przed rozpoczęciem sezonu Pucharu Świata. Pierwsze zawody odbędą się w Lillehammer i potrwają od 22 do 24 listopada. Może się okazać, że już na nich Prevc pokaże dobrą formę. Reklama

Domen Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc i Peter Prevc / IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East News / East News