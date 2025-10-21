Ten ruch rozwścieczy Putina. Zapadła kluczowa decyzja ws. zimowych IO. FIS potwierdza

Igrzyska Olimpijskie to największe marzenie niemal każdego zawodowego sportowca. Medal wywalczony w ramach odbywającej się co cztery lata rywalizacji stanowi bowiem jeden z największych wyznaczników umiejętności danego zawodnika, pozwalając mu zapisać się na kartach historii światowego sportu. Nic więc dziwnego, że każdy profesjonalny zawodnik chce mieć możliwość wystartowania w tej prestiżowej imprezie.

W roku 2026 będziemy świadkami zimowych IO, które obędą się w Mediolanie i Cortinie. W miarę zbliżania się kwalifikacji do włoskiej imprezy, coraz głośniej mówiło się o konieczności "rozprawienia się" ze wciąż budzącą spore kontrowersje sytuacją sportowców z Rosji.

Kraj ten ciągle toczy bowiem działania wojenne na Ukrainie, przez co do dziś jego reprezentanci są wykluczeni z większości międzynarodowych imprez. Wyjątek będą stanowić tutaj wspomniane IO, w których wedle doniesień Rosjanie będą mogli wziąć udział pod dość restrykcyjnymi warunkami. Okazuje się, że ich uczestnictwo nie obejmie jednak wszystkich dyscyplin, które będzie nam dane obserwować w ramach zimowych IO 2026.

FIS z jasnym stanowiskiem ws. Rosji na zimowych IO. Nie mieli litości

Mówiąc o sportach zimowych, pewnie wiele osób w pierwszej kolejności myśli o dyscyplinach, do uprawiania których używa się nart. Nic dziwnego, bowiem skoki, czy biegi narciarskie to jedne z popularniejszych sportów, wykonywanych podczas tej konkretnej pory roku.

Od lat zmagania w wyżej przytoczonych dyscyplinach odbywają się pod egidą FISu. To właśnie na barkach tej organizacji spoczęła odpowiedzialność zdecydowania, czy Rosyjscy oraz Białoruscy narciarze i snowboardziści będą mogli wziąć udział w zbliżających się kwalifikacjach do IO jako neutralni zawodnicy. Ostateczna decyzja podjęta została 21 października.

"Rada FIS zebrała się we wtorek i zagłosowała przeciwko umożliwieniu udziału sportowców z Rosji i Białorusi jako neutralnych sportowców indywidualnych (AIN) w kwalifikacjach FIS do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie" - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie federacji.

Oznacza to, że dotychczasowe sankcje nałożone przez FIS na zawodników z Rosji i Białorusi zostaną utrzymane. Wciąż nie będą oni mogli występować na międzynarodowych imprezach organizowanych przez wspomnianą federację, a co za tym idzie, nie zobaczymy ich podczas zimowych IO 2026.

