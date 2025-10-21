Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ten ruch rozwścieczy Putina. Zapadła kluczowa decyzja ws. zimowych IO. FIS potwierdza

Igor Szarek

Coraz większymi krokami zbliża się sezon, który sportowcom uprawiającym dyscypliny zimowe upływać będzie pod znakiem walki o medale na zbliżających się igrzyskach olimpijskich. Przy okazji tego ważnego wydarzenia dużo mówiło się między innymi o udziale rosyjskich sportowców w poszczególnych dyscyplinach. W tej kwestii wiele oczu zwróconych było w kierunku FIS-u, który miał podjąć decyzję ws. udziału Rosjan w konkurencjach narciarskich. Ów decyzja została ostatecznie podjęta 21 października.

Władimir Putin
Władimir PutinSasha MordovetsGetty Images

Igrzyska Olimpijskie to największe marzenie niemal każdego zawodowego sportowca. Medal wywalczony w ramach odbywającej się co cztery lata rywalizacji stanowi bowiem jeden z największych wyznaczników umiejętności danego zawodnika, pozwalając mu zapisać się na kartach historii światowego sportu. Nic więc dziwnego, że każdy profesjonalny zawodnik chce mieć możliwość wystartowania w tej prestiżowej imprezie.

W roku 2026 będziemy świadkami zimowych IO, które obędą się w Mediolanie i Cortinie. W miarę zbliżania się kwalifikacji do włoskiej imprezy, coraz głośniej mówiło się o konieczności "rozprawienia się" ze wciąż budzącą spore kontrowersje sytuacją sportowców z Rosji.

Kraj ten ciągle toczy bowiem działania wojenne na Ukrainie, przez co do dziś jego reprezentanci są wykluczeni z większości międzynarodowych imprez. Wyjątek będą stanowić tutaj wspomniane IO, w których wedle doniesień Rosjanie będą mogli wziąć udział pod dość restrykcyjnymi warunkami. Okazuje się, że ich uczestnictwo nie obejmie jednak wszystkich dyscyplin, które będzie nam dane obserwować w ramach zimowych IO 2026.

FIS z jasnym stanowiskiem ws. Rosji na zimowych IO. Nie mieli litości

Mówiąc o sportach zimowych, pewnie wiele osób w pierwszej kolejności myśli o dyscyplinach, do uprawiania których używa się nart. Nic dziwnego, bowiem skoki, czy biegi narciarskie to jedne z popularniejszych sportów, wykonywanych podczas tej konkretnej pory roku.

Od lat zmagania w wyżej przytoczonych dyscyplinach odbywają się pod egidą FISu. To właśnie na barkach tej organizacji spoczęła odpowiedzialność zdecydowania, czy Rosyjscy oraz Białoruscy narciarze i snowboardziści będą mogli wziąć udział w zbliżających się kwalifikacjach do IO jako neutralni zawodnicy. Ostateczna decyzja podjęta została 21 października.

"Rada FIS zebrała się we wtorek i zagłosowała przeciwko umożliwieniu udziału sportowców z Rosji i Białorusi jako neutralnych sportowców indywidualnych (AIN) w kwalifikacjach FIS do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie" - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie federacji.

Oznacza to, że dotychczasowe sankcje nałożone przez FIS na zawodników z Rosji i Białorusi zostaną utrzymane. Wciąż nie będą oni mogli występować na międzynarodowych imprezach organizowanych przez wspomnianą federację, a co za tym idzie, nie zobaczymy ich podczas zimowych IO 2026.

