"Ten gość rozwala system". Poruszony Maciusiak się nie wahał, co za reakcja po brązie Tomasiaka

Dla 19-letniego zawodnika - występującego w ramach jakiegokolwiek sportu - wyjechanie na igrzyska olimpijskie samo w sobie jest ogromnym sukcesem. Kacper Tomasiak tymczasem w tak młodym wieku nie tylko wyruszył na zimowe IO, ale i... wywalczył na nich indywidualnie dwa medale.

Po niedawnym srebrze zgarniętym na skoczni normalnej, 14 lutego nasz reprezentant sięgnął też w Predazzo po brąz na skoczni dużej - lepsi od niego byli tylko Słoweniec Domen Prevc oraz Japończyk Ren Nikaido. Po zakończonych zawodach trener Polaków, Maciej Maciusiak, nie krył ogromnych emocji.

"To jest niesamowite, wielkie ukłony". Tomasiak z brązem, Maciusiak zachwycony postawą swego podopiecznego

"Kosmos! Trudno coś powiedzieć. To, jak się to potoczyło... Myślałem, że już drugi raz tego nie przeżyjemy, aż takich emocji. To, co zrobił Kacper, tego wytrenować się nie da. To jest niesamowite, wielkie ukłony" - orzekł Maciusiak w rozmowie z Eurosportem, podkreślając również walkę o jak najlepszy wynik ze strony Kamila Stocha i Pawła Wąska.

"Wielkie podziękowania dla całych skoków narciarskich, dla tych gości, których nie widać w transmisjach" - dodał także szkoleniowiec, wskazując tym samym na m.in. członków swego sztabu.

W pewnej chwili padło pytanie o to, jak doszło do tego, że po raczej mało spektakularnych występach na treningach Tomasiak nagle "odpalił" - najpierw w serii próbnej, potem w konkursie. "To jest gość, który rozwala system" - rzucił ze śmiechem Maciusiak, przyznając, że w sesjach treningowych pojawiły się pewne błędy. Tych nasz medalista jednak w sobotę już się ustrzegł.

Jeśli zaś mowa o dalszych planach to trener stwierdził wprost: "Jutro na pewno reset, dzień wolny, a po południu podamy skład na duety. Wszystko wskazuje na to, że wystąpią Kacper z Pawłem" - oświadczył.

Podczas wywiadu przytoczono też słowa Stocha, który miał stwierdzić, ze Tomasiak "połknie" rekordy jego i Małysza. "Serdecznie mu tego życzę. I prezes Malysz i Kamil Stoch to postacie niewiarygodne, zrobili dla nas wszystko. [Tomasiak] ma na to papiery" - skwitował.

Zimowe igrzyska olimpijskie: Tomasiak ma szansę na jeszcze jeden medal. Wespół z Wąskiem lub Stochem

Polscy skoczkowie ruszą do walki o najwyższe laury na ZIO 2026 jeszcze tylko jeden raz - w wspomnianym współzawodnictwie duetów. To rozpocznie się na dużej skoczni 16 lutego o godz. 19.00. Igrzyska potrwają zaś do przyszłej niedzieli 22 lutego.

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

