Ten gest widziała cała Polska. A teraz Tomasiak publicznie ogłasza

Po zdobyciu trzech medali olimpijskich życie Kacpra Tomasiaka nie jest już takie samo. I nigdy nie będzie. 19-latek z dnia na dzień został bohaterem całej sportowej Polski, ciesząc się ogromnym wybuchem zainteresowania wśród mediów oraz kibiców.

Pod lupę wzięto nie tylko aspekty sportowe, ale i religijne z życia genialnego nastolatka. Zwłaszcza, że oba poniekąd przenikają się ze sobą. Przy okazji sukcesów Kacpra Tomasiaka głośno zrobiło się o jego posłudze ministranckiej. A współpracujący z nim księża podkreślają, że nasz wicemistrz olimpijski jest dokładnie taki sam zarówno na skoczni, jak i przy ołtarzu.

- Jako ministrant był solidny i obowiązkowy. Taki, na którego zawsze można było liczyć. (...) Od dziecka był "na podium". Czy to w nauce, czy w sporcie. Do tego ogromna kultura osobista, szacunek do nauczycieli, kolegów, księży - opowiadał w rozmowie w "Fakcie" ksiądz Przemysław Gawlas z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Skoki narciarskie. Dlaczego Kacper Tomasiak robi znak krzyża? Sam odpowiedział

Kacper Tomasiak znany jest z tego, że należy do grona zawodników, którzy przed skokiem wykonują znak krzyża. Czy jest to zwykły akt wyznania wiary? A może coś więcej? Sam zainteresowany zabrał głos w tej sprawie na nagraniu, które udostępnił portal Sport.pl.

- Wiele osób przed startem robi znak krzyża. Ty też go robisz. To ma dla ciebie znaczenie coś więcej niż znak po prostu taki na szczęście? - zapytał 19-latka jeden z dziennikarzy.

Początkowo myślę, że tak to było. Może nie na szczęście, tylko tak, żeby po prostu wszystko bezpiecznie się skończyło i nic się podczas tego skoku nie stało

I zaznaczając, że nie robi tego na pokaz, bo swój zwyczaj rozpoczął jeszcze u zarania swojej wciąż dopiero rozwijającej się kariery, dodał: - Szczerze powiedziawszy to już bardzo długo tak robię, też nie pamiętam, kiedy zacząłem. Wtedy jeszcze nie było żadnych telewizji, ani nic takiego, więc nie robiłem tego na pewno dlatego, żeby inni ludzie to zobaczyli.

Kacper Tomasiak w akcji ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Kacper Tomasiak Jakub Porzycki AFP

Kacper Tomasiak EPA/FILIP SINGER PAP

