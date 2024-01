To było bardzo ważne, że wyjeżdżamy stąd z dwoma medalami. To daje nam prawdziwą siłę na kolejne zawody „Myślę, że jesteśmy teraz w dobrych nastrojach i wrócimy do walki w Pucharze Świata z nieco większym luzem

~ ogłosił trener Stefan Horngacher, cytowany przez niemiecką agencję DPA