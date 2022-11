Tego jeszcze nie było! "Biało-Czerwoni" i Thurnbichler biją rekord w Wiśle

33-letni Thurnbichler ma powód do dumy. Przede wszystkim z faktu, że konkurs na skoczni w Wiśle-Malince wygrał Dawid Kubacki, który potwierdził, że od wielu miesięcy znajduje się w świetnej formie.

Co jednak warte podkreślenia, również pozostali "Biało-Czerwoni" zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Wprawdzie nikt więcej nie stanął na podium, ale całą ławą zajęli wysokie lokaty.

To wszystko przełożyło się na najbardziej okazały debiut trenerski w reprezentacji Polski, co skrupulatnie wyliczył Adam Bucholz ze skijumping.pl. Łącznie Polacy zgromadzili 199 punktów, znacznie bijąc dotąd najlepszy wynik. Ten należał do Michała Doleżala sprzed trzech lat (102 pkt).