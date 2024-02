Dawid Kubacki raczej nie będzie zbyt miło wspominał ostatnich zawodów Pucharu Świata w Oberstdorfie. W sobotę rywalizację zakończył na pierwszej serii, w niedzielę nawet nie przebrnął przez kwalifikacje. Co gorsza, zaliczył też dość poważnie wyglądający upadek. Krótko później, w rozmowie z Eurosportem, zapewniał, że nic wielkiego mu się nie stało . "Duma ucierpiała. Drobne obdrapania, rękę mi stargało trochę, ale to nic wielkiego na pewno. Zapięcie w narcie pogięło, ale to też wymienione już na inne" - mówił.

