Te słowa Kamila Stocha mówią wszystko. "W najgorszych scenariuszach nikt tego nie przewidział"

Kamil Stoch: w najgorszym scenariusz nikt nie przewidział, że będzie aż tak trudno

- Tak to w życiu bywa, że staramy się bardzo, pragniemy czegoś i dążymy do czegoś, a to się nie chce ziścić. Wtedy trzeba poszukać czegoś innego. Może to bycie w pierwszej "10" albo wejście na podium, czy wygranie zawodów, nie jest mi aż tak bardzo potrzebne w tym momencie. Może chodzi o coś innego. Popatrzenie na coś z większym dystansem. Może zobaczenie ludzi dookoła i docenienie ich pracy i drobnych gestów, słów. W taki sposób staram się na to teraz popatrzeć - powiedział Stoch dość filozoficznie po zakończeniu sezonu.