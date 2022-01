Rywalizacja skoczków w Turnieju Czterech Skoczni jest już na półmetku - za nami konkursy w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen - przed nami rywalizacja w Innsbrucku, którą miała tradycyjnie poprzedzić seria próbna. Niestety ze względu na porywisty wiatr nie udało się jej w ogóle rozpocząć.

Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck. Seria próbna odwołana. Czy konkurs się odbędzie?

Pierwotnie próbne skoki w Innsbrucku zawodnicy mieli zacząć oddawać równo o godz. 12.00, następnie przesunięto start serii o kwadrans, by potem po raz kolejny opóźnić rywalizację o 15 minut. Ostatecznie o 12.30 - ze względu na utrzymujące się trudne warunki - podjęto decyzję o całkowitym odwołaniu serii próbnej.



Nie wiadomo, co z pierwszą serią konkursową - miała ona wystartować o 13.30, ale po pierwszym spotkaniu jury o 13.15 zapadła decyzja o przesunięciu startu na 13.50. Druga konsultacja ma odbyć się o 13.45. Jak poinformował dyrektor PŚ Sandro Pertile, kolejne próby rozpoczęcia zawodów będą podejmowane do godz. 15.00. Obawa, że konkurs w ogóle zostanie zorganizowany jest jednak na ten moment bardzo poważna.

Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck. Rywale Polaków

Na skoczni Bergisel rywalizacja odbywa się w systemie KO. Polacy mierzą się w następujących parach: Piotr Żyła - Constantin Schmid, Paweł Wąsek - Roman Koudelka, Andrzej Stękała - Simon Ammann, Jakub Wolny - Daniel Andre Tande, Dawid Kubacki - Timi Zajc. "Biało-Czerwoni" swoich oponentów poznali w poniedziałek.

W zawodach nie zobaczymy Kamila Stocha, który został wycofany z TCS.



Turniej Czterech Skoczni. Ryoyu Kobayashi liderem po dwóch konkursach

Jak na razie liderem klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni jest Japończyk Ryoyu Kobayashi (593,2 pkt).



Tuż za nim plasują się Norweg Marius Lindvik oraz Słoweniec Lovro Kos.



Paweł Czechowski

