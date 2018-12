Piotr Żyła zajmuje czwarte miejsce po pierwszej serii konkursu inaugurującego 67. Turniej Czterech Skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Prowadzi rewelacyjny Japończyk Ryoyu Kobayashi. Kamil Stoch jest dziewiąty, a tuż za nim plasuje się Dawid Kubacki. Z "Biało-Czerwonych" w finale zobaczymy jeszcze Jakuba Wolnego. Z konkursu odpadli Stefan Hula i Aleksander Zniszczoł. Śledź przebieg zawodów w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zakończy się 67. edycja Turnieju Czterech Skoczni? Wideo INTERIA.TV

Trener reprezentacji Polski Stefan Horngacher zabrała na TCS siedmiu zawodników. Oprócz Stocha, wśród wybrańców selekcjonera Orłów znaleźli się: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Jakub Wolny, Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł.



Przedsmak wielkich emocji mieliśmy już w sobotę, kiedy to w Oberstdorfie odbyły się kwalifikacje. Do konkursu głównego awansowało sześciu "Biało-Czerwonych". W kwalifikacjach odpadł Maciej Kot, który wciąż nie może wrócić do dawnej formy. Najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła. Popularny "Wiewiór" zajął trzecie miejsce. Stoch uplasował się na ósmym miejscu, a tuż za nim sklasyfikowany został Dawid Kubacki. Pozostali Polacy zajęli odległe lokaty: Wolny 29., Hula 31., a Zniszczoł 33.

Reklama

W pierwszej serii konkursu obowiązuje system KO, w którym trzeba pokonać rywala lub skoczyć na tyle dobrze, żeby zakwalifikować się do finału jako "lucky loser". Trudne zadanie czeka Żyłę. Wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zmierzy się z groźnym Norwegiem Johannem Andre Forfangiem. Stocha czeka rywalizacja ze Szwajcarem Kilianem Peierem. Problemów z awansem nie powinien mieć Kubacki, którego przeciwnikiem będzie Czech Lukas Hlava. Wolny trafił na Niemca Feliksa Hoffmanna, Hula na Austriaka Michaela Hayboecka, a Zniszczoł na Rosjanina Jewgienija Klimowa.

Serię próbną poprzedzającą konkurs wygrał rewelacyjny Japończyk Ryoyu Kobayashi. Stoch był trzeci ex aequo z Niemcem Markusem Eisenbichlerem, a Żyła zajął piąte miejsce. Lokaty pozostałych Polaków: Kubacki 6., Wolny 14., Hula 38., Zniszczoł 41.

I seria

Konkurs rozpoczął się z belki numer 8. Na początek oglądaliśmy pojedynek Fina Antti Aalto i Szwajcara Simona Ammanna. Lepszy okazał się drugi z wymienionych, który skoczył 125 m. Jego rywal wylądował pięć metrów bliżej. Ku zadowoleniu miejscowych kibiców bardzo dobry skok oddał Karl Geiger. Reprezentant gospodarzy uzyskał 129 m i pokazał, że można skakać daleko mimo trudnych warunków atmosferycznych. Zwłaszcza zmienny wiatr dawał się skoczkom we znaki. Tuż po Geigerze na belce usiadł Wolny. Nie była to udana próba - tylko 116 m (110,1 pkt). Nasz zawodnik musiał czekać na to, co zrobi rywal Niemiec Felix Hoffmann. On skoczył dwa metry bliżej, a to oznacza, że Wolny jako pierwszy z Polaków awansował do finału.

Euforię wśród kibiców wywołał Markus Eisenbichler, który poszybował na 133 m i z notą 144,5 pkt objął prowadzenie. Nie popisał się Hula. 113,5 m to było zdecydowanie za mało, żeby myśleć o drugiej serii. Wykorzystał to Hayboeck. Austriak też nie zachwycił, ale 118,5 m wystarczyło, żeby pokonać Hulę.

Z wiatrem wiejącym w plecy nie poradził sobie Zniszczoł. Wprawdzie dostał blisko 10 pkt rekompensaty, ale skoczył 114,5 m. Dużo dalej, bo na 124. metrze, lądował przeciwnik Zniszczoła Klimow i to jego zobaczymy w finale.

W dalszym ciągu liderem jest Eisenbichler. Do wyniku Niemca, jak na razie, nikt się nie zbliżył. Drugi obecnie Norweg Robert Johansson skoczył cztery metry bliżej (139,1 pkt).

Do niespodzianki doszło w rywalizacji Niemca Andreasa Wellingera z Austriakiem Markusem Schiffnerem. Faowryt gospodarzy miał krótki skok (114,5 m) i jeszcze upadł po wylądowaniu. Schiffner uzyskał 119,5 m.



Z roli faworyta wywiązał się Kubacki. Polak bez problemów poradził sobie z Hlavą skacząc na 128,5 m (132,3 pkt). Czech tylko 109 m. Podobnie jak Kubacki, bez problemów do finału awansował Stoch, choć Peier zawiesił wysoko poprzeczkę liderowi Orłów. Szwajcar skoczył 123 m, ale mistrz z Zębu poszybował cztery metry dalej i z notą 134,7 pkt plasuje się obecnie na czwartym miejscu. Tuż za nim jest Kubacki.

W końcu granicę 130 metrów przekroczył Norweg Andreas Stjernen. Jego skok na 132,5 m dał mu pozycję wicelidera.



W następnej parze zmierzyli się Piotr Żyła i Norweg Johann Andre Forfang. "Wiewiór" wyrównał osiągnięcie Eisenbichlera (133 m), ale miał niższą rekompensatę za wiatr. Pokonał Forfang, który miał 125 m i oczywiście awansował do finałowej serii. Żyła z notą 139,3 pkt jest teraz trzeci za Eisenbichlerem i Stjernenem.



Fantastycznie zaprezentował się Ryoyu Kobayashi. Rewelacyjny w tym sezonie Japończyk nie dał żadnych szans rywalom. Lider PS poszybował aż na 138,5 m i z notą 147,2 pkt prowadzi po pierwszej serii. Zwycięzca kwalifikacji Kraft uzyskał 131 m, co daje mu ósme miejsce.



Najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Żyła, który zajmuje czwartą lokatę. Stoch jest 9., a "oczko" niżej jest Kubacki. Z "Biało-Czerwonych" w finale zobaczymy jeszcze Wolnego. Hula i Zniszczoł odpadli z dalszej rywalizacji.

II seria

Finał rozpoczął Wolny. W drugiej serii skoczył tylko metr dalej niż w pierwszej (117 m), ale warunki były trudne, co pokazały kolejne próby. Wolny wyprzedził czterech zawodników.

Jako pierwszy granicę 120 metrów przekroczył Peter Prevc. Próba Słoweńca na 122,5 m dała mu pozycje lidera. Nie na długo, bo zmienił go Niemiec Richard Freitag. Reprezentant gospodarzy skoczył tyle samo, co Prevc, ale przewaga z pierwszej serii wystarczyła do objęcia prowadzenia.

Swoje próby oddawali coraz lepsi zawodnicy i wiadomo było, że Freitag wcześniej czy później zostanie wyprzedzony. Dokonał tego Japończyk Yukiya Sato (124,5 m), ale za moment ładny skok oddał Czech Roman Koudelka (129 m). Po skokach 20 zawodników liderem w dalszym ciągu jest Koudelka.

Impreza tradycyjnie rozgrywana jest na dwóch skoczniach w Niemczech (w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen) i dwóch w Austrii (w Innsbrucku i Bischofshofen). Dwie poprzednie edycje wygrał Stoch. Zwłaszcza rok temu trzykrotny mistrz olimpijski pokazał wielką klasę. Jako drugi zawodnik w historii wygrał wszystkie cztery konkursy TCS. Wcześniej takiej sztuki dokonał jedynie Niemiec Sven Hannawald.