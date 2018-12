Czy Kamil Stoch skompletuje hat-tricka i po raz trzeci z rzędu wygra prestiżowy Turnieju Czterech Skoczni? Lider Orłów jest jednym z głównych faworytów imprezy, która rozpoczyna się Oberstdorfie. Śledź przebieg zawodów w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zakończy się 67. edycja Turnieju Czterech Skoczni? Wideo INTERIA.TV

Trener reprezentacji Polski Stefan Horngacher zabrała na TCS siedmiu zawodników. Oprócz Stocha, wśród wybrańców selekcjonera Orłów znaleźli się: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Jakub Wolny, Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł.



Przedsmak wielkich emocji mieliśmy już w sobotę, kiedy to w Oberstdorfie odbyły się kwalifikacje. Do konkursu głównego awansowało sześciu "Biało-Czerwonych". W kwalifikacjach odpadł Maciej Kot, który wciąż nie może wrócić do dawnej formy. Najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła. Popularny "Wiewiór" zajął trzecie miejsce. Stoch uplasował się na ósmym miejscu, a tuż za nim sklasyfikowany został Dawid Kubacki. Pozostali Polacy zajęli odległe lokaty: Wolny 29., Hula 31., a Zniszczoł 33.



W pierwszej serii konkursu obowiązuje system KO, w którym trzeba pokonać rywala lub skoczyć na tyle dobrze, żeby zakwalifikować się do finału jako "lucky loser". Trudne zadanie czeka Żyłę. Wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zmierzy się z groźnym Norwegiem Johannem Andre Forfangiem. Stocha czeka rywalizacja ze Szwajcarem Kilianem Peierem. Problemów z awansem nie powinien mieć Kubacki, którego przeciwnikiem będzie Czech Lukas Hlava. Wolny trafił na Niemca Feliksa Hoffmanna, Hula na Austriaka Michaela Hayboecka, a Zniszczoł na Rosjanina Jewgienija Klimowa.

Reklama

Serię próbną poprzedzającą konkurs wygrał rewelacyjny Japończyk Ryoyu Kobayashi. Stoch był trzeci ex aequo z Niemcem Markusem Eisenbichlerem, a Żyła zajął piąte miejsce. Lokaty pozostałych Polaków: Kubacki 6., Wolny 14., Hula 38., Zniszczoł 41.

I seria

Konkurs rozpoczął się z belki numer 8. Na początek oglądaliśmy pojedynek Fina Antti Aalto i Szwajcara Simona Ammanna. Lepszy okazał się drugi z wymienionych, który skoczył 125 m. Jego rywal wylądował pięć metrów bliżej.

Impreza tradycyjnie rozgrywana jest na dwóch skoczniach w Niemczech (w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen) i dwóch w Austrii (w Innsbrucku i Bischofshofen). Dwie poprzednie edycje wygrał Stoch. Zwłaszcza rok temu trzykrotny mistrz olimpijski pokazał wielką klasę. Jako drugi zawodnik w historii wygrał wszystkie cztery konkursy TCS. Wcześniej takiej sztuki dokonał jedynie Niemiec Sven Hannawald.