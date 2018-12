Siedmiu Polaków bierze udział w kwalifikacjach do inauguracyjnego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Dołącz do relacji i śledź na żywo przebieg zawodów.

68 zawodników, w tym siedmiu Polaków, weźmie udział w kwalifikacjach do inauguracyjnego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Orłów reprezentują Aleksander Zniszczoł (nr 16.), Maciej Kot (27.), Stefan Hula (38.), Jakub Wolny (46.), Dawid Kubacki (57.), Kamil Stoch (66.) i Piotr Żyła (67.).

Przypomnijmy, że w jutrzejszym konkursie zawodnicy będą skakać w parach, ustalonych dzięki wynikom dzisiejszych kwalifikacji - pierwszy zawodnik będzie skakał z ostatnim, który uzyskał awans, drugi z przedostatnim itd. Do drugiej serii awansują zwycięzcy par i pięciu "przegranych" skoczków z najlepszym wynikiem.

Kamil Stoch jest zwycięzcą dwóch ostatnich edycji TCS. Może być też pierwszym skoczkiem w historii, który wygra pięć kolejnych konkursów prestiżowego turnieju.



Kwalifikacje rozpoczęły się z 10. belki. Rozpoczęło je sześciu reprezentantów gospodarzy, z których szczególnie dobrze zaprezentował się Constantin Schmid, szybując na odległość 134,5 m. Pół metra dalej wylądował Pius Paschke, ale otrzymał minusowe punkty za korzystny wiatr.

Po nadspodziewanie dalekich skokach jury zdecydowało się na obniżenie belki o jeden próg.

W kwalifikacjach nie wziął udziału Estończyk Martti Nomme, który miał groźnie wyglądający upadek podczas drugiego treningu.

Pierwszy z Polaków swój skok oddał Aleksander Zniszczoł. Wylądował na 125. m, co po jego skoku dawało mu piątą lokatę i duże szanse na awans do konkursu. Chwilę później zdyskwalifikowany został Michaił Nazarow, co zapewniło awans Zniszczołowi.

Drugim z podopiecznych Stefana Horngachera na belce startowej był Maciej Kot. Polak nie poradził jednak sobie po wyjściu z progu i lot zakończył już na 108,5 m. Po swoim skoku zajmował dopiero 21. miejsce na 27 zawodników.



Program PŚ w skokach narciarskich w Oberstdorfie:

29.12.2018, sobota

14.30 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje konkursu indywidualnego



30.12.2018, niedziela

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Zdjęcie Piotr Żyła

WG