Sześciu Polaków zakwalifikowało się do niedzielnego konkursu w Oberstdorfie, inaugurującego 68. Turniej Czterech Skoczni. W kwalifikacjach najlepiej spisał się Piotr Żyła zajmując 9. lokatę. Bezkonkurencyjny okazał się Austriak Stefan Kraft.

Głównym faworytem do zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni jest ubiegłoroczny triumfator Ryoyu Kobayashi, ale za Japończykiem zbiera się mocna grupa pościgowa ze Stefanem Kraftem i Kamilem Stochem na czele.

W dzisiejszych kwalifikacjach wzięło udział sześciu Polaków: Jakub Wolny, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch. W komplecie zakwalifikowali się do konkursu głównego.

Konkurs w Oberstdorfie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17.30.



Przebieg kwalifikacji:

Po pierwszych dziesięciu skokach trzy pierwsze miejsce okupowali reprezentanci gospodarzy. Na czele Martin Hamann ze skokiem na odległość 131 m. Do tego momentu jako jedyny przekroczył granicę 130 m.

Sędziowie zdecydowali wkrótce o skróceniu rozbiegu. Dwudziestu pierwszych skoczków startowało z 14. belki. Kolejni usiedli dwa szczeble niżej.

Po skoku na odległość 131 m nowym liderem został Czech Roman Koudelka.

Po konsultacji jury zapadła decyzja, że skoczkowie startować będą jednak z 10. belki.



Szwajcar Gregor Deschwanden został zdyskwalifikowany za nieprawidłowości dotyczące kombinezonu, w którym startował.

Taku Takeuchi nie ustał lądowania. Po upadku wypięły się obie narty Japończyka. Jedna z nich wypadła poza ogrodzenie zeskoku.



Jako pierwszy z Polaków na belce startowej stanął Jakub Wolny. Był najsłabszy z naszych reprezentantów w sesjach treningowych, więc skok na odległość 135 m - do tego momentu najdłuższy w kwalifikacjach - należało uznać za niespodziankę. Noty nie były jednak najwyższe. Wystarczyły na czwartą lokatę.

Stefan Hula osiągnął 124 m. To dało mu ósmą lokatę i również kwalifikację do niedzielnego konkursu.

Zaraz potem w powietrze wybił się Maciej Kot. Uzyskał 127,5 m. Wskoczył na piąte miejsce i o start w konkursie mógł być spokojny.



Na pozycji lidera zanotowaliśmy zmianę po skoku Markusa Eisenbichlera. Niemiec zaliczył 134 m. To jego najlepsza próba w tym sezonie.

Prowadzeniem reprezentant gospodarzy nie pocieszył się jednak długo. Japończyk Junshiro Kobayashi skoczył aż 136,5 m. Jak do tej pory, nikt nie lądował dalej.

Piotr Żyła lądował na 131 m, co dało mu piąte miejsce i bezpośredni awans do konkursu głównego.



Nieco krótszą odległość zaliczył Dawid Kubacki. Jego 127 metrów nie stanowiło jednak powodu do niepokoju. Ósma lokata oznaczała promocję.

Prędkość wiatru spadła poniżej 0,5 m/s. Sędziowie wydłużyli rozbieg. Zawodnicy startują ponownie z belki nr 12.



Kamil Stoch wykonał swoją robotę należycie - 126 metrów dało mu 19. lokatę i pewny awans.

Aż 136 metrów uzyskał wicelider klasyfikacji generalnej PŚ, Stefan Kraft. Ten skok zapewnił mu zwycięstwo w sobotnich kwalifikacjach.

Tak skakali Polacy

9. Piotr Żyła 131 m 143,5 pkt



13. Dawid Kubacki 127 m 136,6 pkt



21. Jakub Wolny 135 m 13,6 pkt



22. Kamil Stoch 126 m 130,1 pkt



23. Maciej Kot 127,5 m 130 pkt



30. Stefan Hula 124 m 124,6 pkt





Pary niedzielnego konkursu z udziałem Polaków

Piotr Żyła - Anders Haare (Norwegia)

Dawid Kubacki - Michael Hayboeck (Austria)



Kamil Stoch - Mackenzi Boyd-Clowes (Kanada)



Maciej Kot - Viktor Polaszek (Czechy)



Stefan Hula - Jakub Wolny



Początek niedzielnego konkursu o 17.30. Półtorej godziny wcześniej rozpocznie się seria próbna.