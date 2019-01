TCS. Jan Szturc: Kobayashi jest w stanie powtórzyć wyczyn Stocha i Hannawalda

Zdaniem pierwszego trenera Adama Małysza, Jana Szturca japoński skoczek narciarski Ryoyu Kobayashi jest w stanie powtórzyć w tym sezonie wyczyn Kamila Stocha i Svena Hannawalda i wygrać wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TCS. Kobayashi znowu najlepszy. Słabsze skoki Polaków w kwalifikacjach w Innsbrucku. Wideo INTERIA.TV

Polak dokonał tego w sezonie 2017/2018, zaś Niemiec kilkanaście lat wcześniej (2001/2002). Japończyk wygrał dwa pierwsze konkursy trwającej edycji TCS i był najlepszy w czwartkowych kwalifikacjach do piątkowego (w Innsbrucku).

Reklama

"Należą mu się słowa uznania. Bez względu na warunki atmosferyczne pokazuje się z bardzo dobrej strony. Widać, że oddawanie skoków sprawia mu obecnie wielką radość" - uważa szkoleniowiec.

Siódme miejsce Dawida Kubackiego było najlepszym wynikiem Polaka w kwalifikacjach. Na 24. pozycji został sklasyfikowany Kamil Stoch - 114 m, na 28. Jakub Wolny - 115 m, na 31. Piotr Żyła - 115,5 m, a 34. był Stefan Hula - 115,5 m.

"Kwalifikacje oddają wartość zawodników. Jednak dziś troszkę "kręciło" podczas rywalizacji i skoki tym razem nie oddawały do końca klasy sportowców. Należy poczekać z wyciąganiem wniosków do piątkowego konkursu" - uważa Szturc.

Po raz trzeci w turnieju kwalifikacji nie przebrnął Maciej Kot. Były szkoleniowiec Małysza nie uważa, że powinien wrócić do Polski. Wiązałoby to się z problemem dla sztabu szkoleniowego kadry, gdyż ktoś musiałby z zawodnikiem przyjechać do kraju. Jego zdaniem Kot powinien trenować przez najbliższy czas na mniejszych obiektach (tzw. normalnej skoczni), np. w Austrii.

Początek pierwszej serii konkursowej w piątek zaplanowano na godz. 14. W konkursach TCS obowiązuje system KO - na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii punktowanej. Do finałowej awansują ich zwycięzcy oraz pięciu "szczęśliwych przegranych", czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych w parach.

Kubacki zmierzy się ze Słoweńcem Justinem Rokiem. Rywalem Żyły będzie także Słoweniec Timi Zajc. Stoch będzie walczył z Austriakiem Clemensem Aignerem, rywalem Wolnego będzie Bułgar Władimir Zografski, natomiast Hula spróbuje pokonać Fina Antti Aalto.

Zdaniem Szturca na pewno zacięty powinien być pojedynek Żyły z Zajcem. Nie powinni mieć problemów z awansem do drugiej serii Kubacki i Stoch. Jak dodał, Zografski ostatnio prezentuje niezłą formą, ale wierzy w umiejętności Wolnego. Z niepokojem można czekać na start Huli, który nie jest w swojej optymalnej formie.

Autor: Rafał Czerkawski

Turniej Czterech Skoczni 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 548,9 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 546,6 3. Dawid Kubacki (Polska) 526 4. Andreas Stjernen (Norwegia) 523,5 5 Roman Koudelka (Czechy) 518,2 6. Kamil Stoch (Polska) 516,8 7. Timi Zajc (Słowenia) 514,7 8. Piotr Żyła (Polska) 509,6 9 Stephan Leyhe Niemcy 509 10. Daniel Huber (Niemcy) 504 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 2. Piotr Żyła Polska 3. Kamil Stoch Polska 4. Johann Andre Forfang Norwegia 5. Stephan Leyhe Niemcy