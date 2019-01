Dawid Kubacki zajmuje drugie miejsce po pierwszej serii ostatniego konkursu 67. Turnieju Czterech Skoczni w austriackim Bischofshofen. Kamil Stoch jest 10., a Piotr Żyła 12. Stefan Hula, Maciej Kot i Jakub Wolny odpadli z dalszej rywalizacji. Na półmetku konkursu prowadzi Niemiec Markus Eisenbichler. Kubacki przeskoczył w klasyfikacji generalnej Romana Koudelkę, Andreasa Stjernena oraz Stocha i to on jest teraz na podium TCS. Śledź przebieg zawodów w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Apoloniusz Tajner: Nie wiem, co się dzieje z Piotrem Żyłą. Wideo TV Interia

Organizatorom konkursu w Bischofshofen szyki pokrzyżowała pogoda. Z powodu obfitych opadów śniegu przełożono kwalifikacje z soboty na niedzielę. Dlatego rywalizacja wyjątkowo nie odbędzie się w tradycyjnej dla TCS formule KO.



W poprzedzających konkurs kwalifikacjach znakomity skok oddał Dawid Kubacki. Polak wynikiem 145 m ustanowił nowy rekord obiektu. Mimo wspaniałej odległości Kubacki zajął dopiero siódme miejsce. Oprócz niego do konkursu głównego awansowało jeszcze pięciu reprezentantów Polski: Piotr Żyła (129 m, 13. miejsce), Stoch (124 m, 22. miejsce), Stefan Hula (122,5 m, 29. miejsce), Jakub Wolny (124 m, 30. miejsce)) i Maciej Kot (117,5 m, 48. miejsce). Sztuka ta nie udała się jedynie Aleksandrowi Zniszczołowi. Kwalifikacje wygrał Niemiec Markus Eisenbichler (143 m).



Przed ostatnim akordem 67. TCS zdecydowanym liderem jest Ryoyu Kobayashi. Japończyk był najlepszy w zmaganiach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen oraz Innsbrucku i stanie przed szansą wygrania wszystkich konkursów w jednej edycji. Wcześniej dokonali tego Hannawald (2001/02) i Stoch (2017/18).



Kobayashi w klasyfikacji TCS ma 45,5 pkt przewagi nad Eisenbichlerem i wydaje się, że tylko kataklizm mógłby pozbawić go końcowego triumfu. Stoch do Niemca traci 19,5 pkt, a od trzeciego Norwega Andreasa Stjernena dzieli go 15,3 pkt.

I seria

Reklama

Zawody rozpoczęły się z 12. belki startowej. Na razie odległości uzyskiwane przez skoczków nie powalają. Obecnie liderem jest Norweg Robin Pedersen, który uzyskał 124 m (112,9 pkt). Po raz pierwszy w tej edycji TCS do konkursu zakwalifikował się Maciej Kot, ale w dalszym ciągu jest daleki od swojej optymalnej dyspozycji. Skoczył tylko 115 m i raczej nie zobaczymy go w finale. Niestety, taki sam wynik osiągnął Stefan Hula. Otrzymał jednak od sędziów wyższe noty i dlatego jest sklasyfikowany wyżej niż Kot.



W dalszym ciągu prowadzi Pedersen. Norwega nie zmienił go Szwajcar Simon Ammann, który skoczył 1,5 metra dalej, ale miał niższą notę (110,7 pkt). Po próbach 20 zawodników Pedersen jako pierwszy jest pewny występu w finałowej serii. W końcu znalazł się zawodnik, który go zastąpił na pozycji lidera. Austriak Manuel Fettner skoczył tyle samo, czyli 124 m, ale otrzymał rekompensatę za wiatr dzięki czemu z notą 114 pkt jest na czele.

Nie popisał się trzeci z "Biało-Czerwonych". Jakub Wolny skoczył jeszcze gorzej niż Kot i Hula. Z wynikiem 109,5 m nie ma co marzyć o występie w finale.

Coraz lepiej radzą sobie Norwegowie, co potwierdził Halvor Egner Granerud, który poszybował na 128,5 m (128 pkt) i oczywiście teraz to on stoi w miejscu przeznaczonym dla lidera. Skoki oddało już 30 zawodników.

Pogarszają się warunki atmosferyczne w Bischofshofen. Z powodu zbyt silnego wiatru z belki ściągnięty został Szwajcar Kilian Peier. Opłacało się chwilę poczekać, bo Peier uzyskał 131,5 m (125,8 pkt). Szwajcarowi odjęto punkty za wiatr i dlatego nie wyprzedził Graneruda.

Z naszego punktu widzenia z uwagą obserwowaliśmy, co zrobi Andreas Stjernen, z którym o podium TCS walczy Stoch. Norweg zaprezentował się bez rewelacji - 120 m. To oznacza, że otwiera się szansa dla mistrza z Zębu.

Błysnął Czech Roman Koudelka. Z rezultatem 133 m wyprzedził Graneruda. Po Czechu na belce usiadł Kubacki, który potwierdził, że świetny skok z kwalifikacji nie był przypadkowy. Polak pofrunął na 138 m i z notą 139,9 pkt został nowym liderem. Nad drugim obecnie Norwegiem Robertem Johanssonem Kubacki ma 9,7 pkt przewagi. Metr bliżej od Kubackiego wylądował Eisenbichler. Niemiec dostał jednak wyższe noty od sędziów, a także większą rekompensatę za wiatr. Dzięki temu wyprzedza Kubackiego o 0,2 pkt.

Na górze zostało jeszcze dwóch Orłów - Stoch i Żyła. Mistrz z Zębu miał dosyć mocny wiatr w plecy i spowodowało, że wylądował na 129. metrze (125,6 pkt) i jest obecnie dziewiąty. Żyła skoczył metr dalej od Stocha. Popularny "Wiewiór" jest jednak sklasyfikowany dwa "oczka" niżej niż kolega z kadry.

Wiatr przybrał na sile przed próbą ostatniego zawodnika Kobayashiego. Rewelacyjny Japończyk musiał poczekać. Kobayashi tym razem nie "odpalił". Wprawdzie 135 m to bardzo dobra odległość, ale to wystarczyło na czwarte miejsce.

Po pierwszej serii prowadzi Eisebichler przed Kubackim i Austriakiem Stefanem Kraftem. Stoch jest 10., a Żyła 12. Hula, Kot i Wolny odpadli z dalszej rywalizacji.

Kubacki znakomitym występem w pierwszej serii przeskoczył w klasyfikacji generalnej TCS Koudelkę, Stjernena oraz Stocha i ma szansę na podium.