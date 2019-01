- Rozczarowany nie jestem. Szkoda mi tego, bo wiem, że jest to skutek tego, co działo się w moich skokach - powiedział Dawid Kubacki przed kamerami TVP Sport, który zajął drugie miejsce w konkursie w austriackim Bischofshofen i czwarte w końcowej klasyfikacji 67. Turnieju Czterech Skoczni.

Przed ostatnim konkursem w Bischofshofen Kubacki zajmował siódme miejsce w "generalce" TCS. Więcej szans na walkę o podium dawano czwartemu Kamilowi Stochowi. Kubacki już w kwalifikacjach pokazał, że nie zamierza składać broni. Oddał fantastyczny skok na 145 m i ustanowił nowy rekord obiektu. Czy to była jego najlepsza próba w tym sezonie?



- Chyba nie do końca. To był dobry skok, ale trafiłem na fajne warunki i to pozwoliło mi odlecieć - skomentował Kubacki.



Polak wysoką dyspozycję potwierdził także w konkursie. W pierwszej serii oddał najdłuższy skok na 138 m, ale plasował się na drugiej pozycji. O 0,2 pkt wyprzedzał go jedynie Niemiec Markus Eisenbichler. Co ważne, 28-letni zawodnik przeskoczył w klasyfikacji generalnej TCS Romana Koudelkę, Andreasa Stjernena i Stocha. Podium prestiżowych zawodów było na wyciągnięcie ręki. W finale Kubacki nie pofrunął aż tak daleko co w pierwszej serii. Wynik 130 m dał mu jednak drugie miejsce w konkursie za rewelacyjnym Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Niestety, nie udało mu się stanąć na najniższym stopniu podium TCS. Minimalnie lepszy od Polaka, o 3,3 pkt, okazał się Niemiec Stephan Leyhe.



- W drugiej serii trochę zabrakło. Delikatnie spóźniłem skok. Zająłem najwyższe miejsce w tym sezonie, więc będę w dobrym humorze wracał z tego konkursu - zaznaczył Kubacki. - Rozczarowany nie jestem. Szkoda mi tego, bo wiem, że jest to skutek tego, co działo się w moich skokach. Niestety błędy się mszczą i zemściły się w ten sposób. Nie traktuję tego jako porażkę, bo wiem, że sporo pracy wykonałem. Wiem, że jeszcze są rezerwy i nad nimi będę jeszcze pracował - dodał.



- Jestem na lepszym poziomie niż w mistrzostwach Polski. Sporo małych kroków postawiłem i mam nad czym pracować. Przede wszystkim jestem lepszy w długości moich skoków. Jest też wiele drobnych elementów, które poprawiłem. Z każdym kolejnym etapem staję się mocniejszy psychicznie. Na pewno jest to jeden z elementów, który staram się poprawiać. Do tego siła, technika. Skoki to takie puzzle, które jak się ułoży, to wychodzi ładny obrazek - stwierdził najlepszy polski skoczek 67. TCS.



Kubacki, Stoch i Piotr Żyła wystąpili w Bischofshofen w czarnych kombinezonach. - Taki Black Sunday się zrobił. ja tego nie planuję. Powiem tak, jestem tutaj od sprzątania. Robię co mi każą - skomentował z uśmiechem.



67. TCS wygrał rewelacyjny Ryoyu Kobayashi. Japończyk został trzecim skoczkiem w historii, po Stochu i Svenie Hannawaldzie, który wygrał wszystkie cztery konkursy. - Na pewno włożył w to dużo pracy i należało mu się. Pokazywał przez cały turniej, że jest najlepszy i zapisał się w historii - ocenił Kubacki.



W Bischofshofen tylko trzech reprezentantów Polski wystąpiło w finałowej serii. Czy trzeba się martwić przed mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld?



- Myślę, że nie. Może pozostałym zawodnikom dał się we znaki turniej, który jest przecież wyczerpujący. Teraz spokojna praca i wracamy do swojego poziomu - zakończył Kubacki.

Zdjęcie Dawid Kubacki / Grzegorz Momot / PAP

Turniej Czterech Skoczni 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1098 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 1035,9 3. Stephan Leyhe (Niemcy) 1014,1 4. Dawid Kubacki

(Polska) 1010,8 5.

Roman Koudelka (Czechy) 1006,3 6. Kamil Stoch (Polska) 994 7. Andreas Stjernen (Norwegia) 988 8. Robert Johansson (Norwegia) 983,2 9. Daniel Huber (Austria) 970,4 10. Killian Peier (Szwajcaria) 959,3 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 956 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 529 3. Kamil Stoch

Polska 504 4. Stephan Leyhe Niemcy 411 5. Karl Geiger Niemcy 394 6. Johann Andre Forfang Norwegia 360 7. Dawid Kubacki Polska 352 8. Stefan Kraft Austria 351 9. Markus Eisenbichler Niemcy 329 10. Robert Johansson Norwegia 303 ... 26. Jakub Wolny Polska 86 37. Stefan Hula Polska 26 54. Maciej Kot Polska 7