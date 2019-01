Dawid Kubacki podczas kwalifikacji do ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni pobił rekord skoczni w Bischoshofen! Polak uzyskał odległość aż 145 m, o pół metra poprawiając poprzedni rekord.

Dotychczasowym rekordzistą skoczni w Bischoshofen był Niemiec Andreas Wellinger, który w styczniu 2017 roku poleciał na odległość 144,5 m, tym samym poprawiając 12-letni rekord Japończyka Daikiego Ito.

W niedzielnych kwalifikacjach jego wynik pobił Dawid Kubacki, który poszybował pół metra dalej od Wellingera! Polak wylądował co prawda na dwie nogi, ale nie miał problemu z ustaniem skoku.

Mimo wyraźnie najdłuższej odległości polski skoczek zajął dopiero siódme miejsce w kwalifikacjach do konkursu. Aż 10,7 pkt zostało mu odjęte za wiatr, a do tego wyprzedzający go rywale zyskiwali na bonifikacie za obniżony rozbieg. Polak skakał z 13. platformy startowej, a po jego świetnym locie jury obniżyło belkę najpierw na 11., a później 9. platformę.

Kwalifikacje pierwotnie miały odbyć się w sobotę, ale złe warunki pogodowe spowodowały, że zostały one przeniesione na niedzielę i rozegrane bezpośrednio przed konkursem. W związku z tym konkurs nie zostanie rozegrany metodą K.O., a awans do drugiej serii tradycyjnie uzyska 30. zawodników z najlepszymi wynikami.

Awans do konkursu uzyskało sześciu Polaków: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Stefan Hula i Maciej Kot. W kwalifikacjach odpadł za to Aleksander Zniszczoł.



Turniej Czterech Skoczni 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 815,9 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 770,4 3. Andreas Stjernen (Norwegia) 766,2 4. Kamil Stoch (Polska) 750,9 5.

Stephan Leyhe Niemcy 748,1 6. Roman Koudelka (Czechy) 746,6 7. Dawid Kubacki (Polska) 742,5 8. Timi Zajc (Słowenia) 741,3 9. Robert Johansson (Norwegia) 729,9 10. Daniel Huber (Niemcy) 726,8 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 856 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 509 3. Kamil Stoch

Polska 482 4. Karl Geiger Niemcy 368 5. Stephan Leyhe Niemcy 361 6. Johann Andre Forfang Norwegia 346 7. Stefan Kraft Austria 291 8. Markus Eisenbichler Niemcy 284 9. Jewgienij Klimow Rosja 276 10. Robert Johansson Norwegia 274 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 1782 pkt 2. Niemcy 1762 3. Japonia 1411 4. Norwegia 996 5. Austria 916 6. Słowenia 684 Zobacz pełną tabelę