- Mi się poszczęściło. Nie było żadnego Polaka na podium, ale było blisko - skomentował przed kamerami TVP Sport Dawid Kubacki, który był najlepszy z "Biało-Czerwonych" w konkursie inaugurującym 67. Turniej Czterech Skoczni w niemieckim Oberstdorfie. 28-letni zawodnik zajął piąte miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zakończy się 67. edycja Turnieju Czterech Skoczni? Wideo INTERIA.TV

Do grona faworytów konkursu typowano Piotra Żyłę i Kamila Stocha, którzy w tym sezonie prezentują wysoką formę. Tymczasem to Kubacki może zawody uznać za udane. W obu seriach zawodnik Wisły Zakopane oddał dalekie skoki. W pierwszej poszybował na 128,5 m, co dało mu 10. miejsce. W finale poprawił się aż o pięć metrów. Dzięki czemu zanotował awans z 10. na 5. miejsce.



- Nie pokuszę się o porównanie, który skok był lepszy. Jakościowo były zbliżone i z tego względu trudno je ocenić. To pytanie do trenera. Nie ma co roztrząsać. Bardziej interesuje mnie to, czego dokonałem - stwierdził Kubacki. - Według mnie to był kolejny mały kroczek. Trzeba pracować nad detalami, które z boku ciężko zauważyć - dodał.



Trzech Polaków uplasowało się w w Oberstdorfie w pierwszej dziesiątce. Oprócz Kubackiego jeszcze Piotr Żyła, który zajął szóste miejsce i Kamil Stoch, który był ósmy. Straty "Biało-Czerwonych" w klasyfikacji generalnej TCS są jednak spore. Kubacki do Japończyka Ryoyu Kobayashiego traci 12,5 pkt, Żyła 14, a Stoch 14,7.



- Jesteśmy mocni. Mi się poszczęściło. Nie było żadnego Polaka na podium, ale było blisko - zaznaczył Kubacki. - Mamy 25-procentowego faworyta do pierwszego miejsca, a my będziemy czekać na rozwój wypadków. Kolejny konkurs i dalsza praca. To jest dla nas główny cel - podkreślił.



Z Oberstdorfu skoczkowie przenoszą się do Garmisch-Partenkirchen, gdzie w poniedziałek odbędą się kwalifikacje (godz. 14.00). Drugi konkurs 67. TCS rozegrany zostanie w Nowy Rok (godz. 14.00).

Turniej Czterech Skoczni 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 282,3 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 281,9 3. Stefan Kraft (Austria) 280,5 4. Andreas Stjernen (Norwegia) 278,2 5. Dawid Kubacki (Polska) 269,8 6. Piotr Żyła (Polska) 268,3 7. Robert Johansson (Norwegia) 268,0 8. Kamil Stoch (Polska) 267,6 9. Timi Zajc (Słowenia) 266,0 10. Daniel Huber (Niemcy) 265,2 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 2. Piotr Żyła Polska 3. Kamil Stoch Polska 4. Johann Andre Forfang Norwegia 5. Stephan Leyhe Niemcy