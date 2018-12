Dawid Kubacki zajął czwarte miejsce w pierwszym treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Wygrał Norweg Robert Johansson.

W inaugurującym 67. Turniej Czterech Skoczni konkursie w Oberstdorfie najlepiej z Polaków spisał się Dawid Kubacki, który zajął piąte miejsce. Tuż za nim uplasował się Piotr Żyła, a na ósmej lokacie sklasyfikowany został Kamil Stoch. Z "Biało-Czerwonych" w finałowej serii wystąpił jeszcze Jakub Wolny, który był 26. Stefan Hula i Aleksander Zniszczoł swój udział zakończyli w pierwszej serii. Maciej Kot natomiast w ogóle nie zakwalifikował się do konkursu.



W Oberstdorfie triumfował lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Japończyk Ryoyu Kobayashi.



Z Oberstdorfu skoczkowie przenieśli się do Garmisch-Partenkirchen, gdzie o godz. 14.00 odbędą się kwalifikacje do noworocznego konkursu. Poprzedziły je oficjalne treningi.



W pierwszej sesji formę z Oberstdorfu potwierdził Kubacki, który skoczył 126,5 m i uplasował się na czwartej pozycji. Gorzej wypadli Żyła (122 m) i Stoch (121,5 m). Liderzy "Biało-Czerwonych" zajęli odpowiednio 11. i 21. miejsce.



Powody do zadowolenia może mieć Wolny. 23-letni zawodnik osiągnął 130,5 m, co dało siódme miejsce. Trzeba jednak zaznaczyć, że z dłuższego o dwie platformy rozbiegu. Czołówka PŚ startowała z 16 belki, a pozostali z 18.



Zniszczoł uzyskał 127,5 m (16. miejsce). Niewiele bliżej lądowali Hula (125,5 m, 16. miejsce) i Kot (124,5 m, 24. miejsce).

W pierwszym treningu nie wzięli udziału m.in. Kobayashi i drugi w Oberstdorfie Markus Eisenbichler.