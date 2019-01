Adam Małysz nie ukrywał niedosytu po ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. "Nie mogłem uwierzyć, że Dawid Kubacki stracił trzecią lokatę" - napisał na Facebooku. Kubacki, drugi w niedzielnych zawodach, zajął w całej imprezie czwarte miejsce.

"Zwycięzca był znany, ale walka o miejsca na podium klasyfikacji końcowej Vierschanzentournee trwała do ostatniej serii, a nawet ostatnich skoków. Niestety, ta rywalizacja nie ułożyła się po naszej myśli. Nie mogłem uwierzyć, że Dawid Kubacki stracił trzecią lokatę w turnieju. Choć mimo wszystko to był dla niego pozytywny występ w Turnieju 4 Skoczni. Dwukrotnie stał na podium, dziś znów błysnął" - ocenił słynny skoczek, obecnie dyrektor w Polskim Związku Narciarskim.

"Co do Kamila Stocha, w całej imprezie miał problemy techniczne, głównie z pozycją na rozbiegu. Ale te wszystkie niedawne konkursy to nauka, wyciągniemy z tych wydarzeń wnioski na kolejne tygodnie" - zapewnił Małysz.

"Ryoyu Kobayashi pokazał, że jest nie do zatrzymania i dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy wygrali wszystkie 4 konkursy w jednym turnieju. Ma bardzo ważną cechę - jest niesamowicie odporny psychicznie, co jest chyba kluczem do serii sukcesów" - dodał.

Kobayashi jest trzecim skoczkiem, który w jednej edycji TCS wygrał wszystkie konkursy. Takim osiągnięciem mogą się jeszcze pochwalić Niemiec Sven Hannawald (2001/02) i Stoch (2017/18).

Japończyk w klasyfikacji generalnej TCS wyprzedził Niemców Markusa Eisenbichlera i Stephana Leyhe, z którym Kubacki przegrał zaledwie o 3,3 pkt.





Turniej Czterech Skoczni 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1098 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 1035,9 3. Stephan Leyhe (Niemcy) 1014,1 4. Dawid Kubacki

(Polska) 1010,8 5.

Roman Koudelka (Czechy) 1006,3 6. Kamil Stoch (Polska) 994 7. Andreas Stjernen (Norwegia) 988 8. Robert Johansson (Norwegia) 983,2 9. Daniel Huber (Austria) 970,4 10. Killian Peier (Szwajcaria) 959,3 ... 19. Piotr Żyła (Polska) 842,1 29. Jakub Wolny (Polska) 654,5 36. Stefan Hula (Polska) 479,1 51. Aleksander Zniszczoł (Polska) 194,5 61. Maciej Kot (Polska) 95

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 956 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 529 3. Kamil Stoch

Polska 504 4. Stephan Leyhe Niemcy 411 5. Karl Geiger Niemcy 394 6. Johann Andre Forfang Norwegia 360 7. Dawid Kubacki Polska 352 8. Stefan Kraft Austria 351 9. Markus Eisenbichler Niemcy 329 10. Robert Johansson Norwegia 303 Zobacz pełną tabelę