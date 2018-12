"Mam mieszane uczucia. Z jednej strony trzech polskich skoczków w pierwszej ósemce konkursu to świetny wynik, ale z drugiej jest pewien niedosyt" - przyznał Adam Małysz po inauguracyjnym konkursie 67. edycji Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie.

W sobotę Dawid Kubacki zajął piąte, Piotr Żyła - szóste, a Kamil Stoch - ósme miejsce. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który o zaledwie 0,4 pkt wyprzedził Niemca Markusa Eisenbichlera. Trzeci był Austriak Stefan Kraft.

Powody do rozczarowania może mieć przede wszystkim Żyła. On po pierwszym skoku był czwarty, a od podium dzieliło go tylko 1,3 pkt. W drugim zaprezentował się jednak słabiej i spadł na szóstą pozycję.

"Miałem nadzieję, że Piotrek wskoczy jednak na podium. No trudno, co się odwlecze... Konkurs ogólnie ciekawy, sytuacja w Turnieju Czterech Skoczni też na razie otwarta. Nic nie jest przesądzone. Żaden z naszych chłopaków nie stracił szansy na dobry wynik w całej imprezie" - napisał na swoim profilu na Facebooku słynny skoczek, a obecnie dyrektor sportowy w Polskim Związku Narciarskim.

W 26 z 66 edycji TCS i w dziewięciu z ostatnich 17 w imprezie triumfował zwycięzca zawodów w Oberstdorfie.

"Teraz najważniejsze, to oszczędnie i rozsądnie gospodarować siłami. Oberstdorf był dopiero pierwszym z czterech przystanków w drodze po złotego orła i jeszcze sporo się wydarzy" - podkreślił Małysz.

Już w poniedziałek odbędą się kwalifikacje do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen.