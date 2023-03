Daniel-Andre Tande dwa lata temu sprawił, że kibice pod skocznią w Planicy zamarli. Sportowiec zaliczył groźnie wyglądający upadek podczas serii próbnej przed pierwszymi zawodami w Słowenii. Sytuacja była poważna. Norweg stracił bowiem puls na 2-3 minuty. Nie mógł oddychać samodzielnie . Szybko przetransportowano go helikopterem do szpitala. Na szczęście, nie doznał obrażeń, które zagrażałyby jego życiu.

Sportowiec wrócił do Pucharu Świata w kolejny sezonie. Wspomnienia ze Słowenii dały jednak o sobie znać. 29-latek przyjechał do Planicy w zupełenie innej roli. Zamierzał podziękować wszystkim medykom, którzy uratowali mu życie na zeskoku. Na belce startowej jednak nie usiadł. Strach okazał się silniejszy. Teraz zamierza się z nim w końcu uporać.

Daniel-Andre Tande wrócił do Planicy po fatalnym upadku. Trener komentuje swoją decyzję

Nie widzę żadnego problemu. Jest niezwykle stabilny. Zmienił swoją technikę, co moim zdaniem jest tu kluczowe, aby znów mógł być w czołówce. Myślę, że dobrze by mu zrobiło, gdyby skoczył w Planicy

Obecność zawodnika na belce startowej w Letalnicy zapewne przyciągnię uwagę kibiców. Po dramatycznym upadku zawodnika, spekulowano, że może on nie wrócić już do uprawiania sportu.

"Pokazuje, że jeśli kochasz to, co robisz, to nigdy się nie poddajesz, ale podnosisz się, gdy upadniesz. To właśnie robi Tande cały czas"- podsumował Stoeckl.