Rywalizacja najlepszych skoczków przenosi się do Austrii. Zawodnicy po raz pierwszy tej zimy powalczą o punkty Pucharu Świata na obiekcie do lotów narciarskich. W Bad Mitterndorf wystąpi również Taku Takeuchi. Doświadczony japończyk znalazł się w sześcioosobowym składzie na kolejne zawody. Co ciekawe, wyjazd do Europy będzie go sporo kosztował.