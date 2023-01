Po zajęciu wysokiego drugiego miejsca w konkursie w Oberstdorfie w ramach Turnieju Czterech Skoczni apetyt na następne sukcesy mógł się Piotrowi Żyle wyostrzyć. Skoczek udowodnił, że stać go na podjęcie walki o ważne sportowe cele. Tym trudniej dziwić się jego rozczarowaniu po piątkowych kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Zakopanem . Po skoku na 120 metrów zajął 25. pozycję. Po wszystkim nie miał ochoty na żadne rozmowy . Bez słowa minął oczekujących na niego dziennikarzy i kibiców. Po uśmiechu nie było ani śladu.

Nastrój poprawił się Piotrowi na drugi dzień. Razem z Kamilem Stochem, Pawłem Wąskiem i Dawidem Kubackim świetnie zaprezentował się podczas konkursu drużynowego. Panowie stanęli na drugim stopniu podium , choć niewiele brakowało, aby wygrali. Austriacy wyprzedzili ich w klasyfikacji o zaledwie jeden punkt. Gdy do "Biało-Czerwonych" to dotarło, aż łapali się za głowy. Niedosyt pozostał, ale jest też docenienie tego, co wspólnymi siłami zdołali osiągnąć.

Piotr Żyła krótko odpowiadał na pytania dziennikarzy. Obiecał też coś przed konkursem indywidualnym PŚ w Zakopanem

Na koniec wrócił do pewnych scen, jakie rozegrały się na podium po sobotnich zawodach. Nagrodzeni skoczkowie - Polacy, Austriacy i Niemcy - otrzymali od organizatorów statuetkę w kształcie niedźwiedzia oraz kwiaty. Co ciekawe, to właśnie bukiet wzbudził u "Biało-Czerwonych" najwięcej ciekawości. Nachylali się, by... go powąchać. "No, ładnie pachniał" - podsumował te obrazki Piotr Żyła.