Takie sceny na treningach skoczków. "Ależ fantastyczny lot"

Kadra Polski w skokach narciarskich jakiś czas temu rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Zawodnicy pod wodzą Thomasa Thurnbichlera najpierw trenowali w COS w Spale, a potem udali się do Sztokholmu. Tam uczestniczą m.in. w zajęciach w tunelu aerodynamicznym, które są tyleż męczące, co wzbogacające. Zobacz: Kamil Stoch pokazał fotkę z treningu. "Jakbym wyszedł z pralki" .