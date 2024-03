Takich zawodów w skokach jeszcze nie było. Polska znowu pionierem

Takie rzeczy tylko w Polsce. Zakopane stanie na głowie, by zrobić zawody w skokach

- Nie chcemy odwoływać konkursów. Zależy nam na tym, by je przeprowadzić, bo to są konkursy telewizyjne. Walczymy o to, by zawody odbyły się w formule hybrydowej - powiedział we wtorek Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, w rozmowie z Interia Sport.