Taki komunikat w środku nocy z rodzinnego domu Wąska. Siostra nie mogła milczeć

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Paweł Wąsek udowodnił, że ciężka praca i wiara w siebie czynią cuda. 26-latek i Kacper Tomasiak zdobyli wicemistrzostwo olimpijskie w konkursie duetów na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Po sukcesie młodych Polaków głos zabrała siostra Pawła, Katarzyna Wąsek. Narciarka alpejska miała do powiedzenia tylko jedno.

Zawodnik w sportowej kurtce i czerwonej czapce trzyma uniesioną pięść w geście triumfu, ma na szyi medal olimpijski oraz na ubraniu widoczny logotyp Polski. W górnym lewym rogu okrągłe zdjęcie młodej kobiety uśmiechniętej w jasnym pomieszczeniu.
Katarzyna Wąsek przemówiła po sukcesie brataMichal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East News, Anne-Christine POUJOULATAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Paweł Wąsek na własnej skórze przekonał się o tym, jak nieprzewidywalne potrafią być skoki narciarskie. 26-latek cztery lata temu wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Teraz jednak do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy otrzyma on szansę od Macieja Maciusiaka. Choć w poprzednim sezonie radził sobie całkiem nieźle, tej zimy forma 26-latka pozostawiała wiele do życzenia. Mimo to szkoleniowiec reprezentacji Polski postawił właśnie na Pawła Wąska i zdecydował, że to on dołączy do Kacpra Tomasiaka i Kamila Stocha w kadrze naszej reprezentacji na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie-Cortinie d'Ampezzo.

Zmagania indywidualne na skoczni normalnej nie przebiegły po myśli Wąska - walkę o olimpijskie medale zakończył już po pierwszej serii i finalnie uplasował się na 35. pozycji. Szczęście nie uśmiechnęło się do Polaka także podczas konkursu drużyn mieszanych, w którym 26-latek o krążek olimpijski walczył z Kacprem Tomasiakiem, Polą BełtowskąAnną Twardosz. "Biało-Czerwoni" zajęli ostatecznie odległe, 11. miejsce. 

Przebudzenie polskiego skoczka nastąpiło po przeniesieniu rywalizacji na obiekt duży - w konkursie indywidualnym uplasował się na 14. pozycji. Po tym występie Maciej Maciusiak zdecydował, że to właśnie 26-latek dołączy do Kacpra Tomasiaka w ostatnim na igrzyskach konkursie - zmaganiach duetów. Choć wielu sceptycznie podchodziło do tej decyzji, Wąsek stanął na wysokości zadania - ba, dał z siebie 150 procent i w dużym stopniu przyczynił się do sukcesu "Biało-Czerwonych", którzy po perypetiach pod koniec trzeciej serii konkursowej zajęli ostatecznie drugie miejsce. Dla Kacpra Tomasiaka był to trzeci już medal na tegorocznych igrzyskach, dla jego kolegi natomiast był to pierwszy w karierze krążek.

To był powód przerwania zawodów. Sandro Pertile wszystko wyjaśnił

Siostra Pawła Wąska przemówiła po sukcesie 26-latka. "Jedno z moich marzeń"

Po poniedziałkowym konkursie wiadomo było, że Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i cała polska ekipa w skokach narciarskich prędko nie pójdzie spać. Emocje sięgały zenitu także w rodzinnym domu świeżo upieczonego 26-letniego wicemistrza olimpijskiego. W środku nocy niespodziewany komunikat nadała siostra Pawła, Katarzyna Wąsek. Narciarka alpejska w mediach społecznościowych zamieściła wyjątkowe nagranie, które opatrzono jeszcze bardziej wyjątkowym opisem.

"Oglądanie ciebie zdobywającego medal to także jedno z moich marzeń" - napisała 29-latka na swoim profilu na Instagramie.

Rodzinna scena przy stole, dwie osoby siedzą na pierwszym planie, dziecko stoi między dorosłymi, na stole leżą okulary, szklanki i pilot, w tle włączony telewizor.
Katarzyna Wąsek po sukcesie Pawła zamieściła w sieci wzruszający wpisInstagram/katarzyna.wasekmateriał zewnętrzny

Zobacz również:

Maciej Maciusiak
Skoki Narciarskie

Nie tylko Tomasiak i Wąsek. Tyle muszą zapłacić Maciusiakowi za medale

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Paweł Wąsek
Paweł WąsekMarcin Golba/NurPhotoAFP
Dwóch skoczków narciarskich w kombinezonach startowych, z widocznymi olimpijskimi symbolami i napisem Milano Cortina 2026, stoi na tle padającego śniegu; jeden z zawodników ma na głowie czerwono-białą czapkę, drugi złoty kask z flagą Polski.
Kacper Tomasiak i Paweł WąsekANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
Trzy drużyny sportowców stoją na podium na tle śnieżnej skoczni narciarskiej, trzymając medale i kwiaty. Zawodnicy ubrani są w oficjalne stroje reprezentacji olimpijskich, dumnie prezentują swoje osiągnięcia.
Medaliści konkursu drużyn mikstów na skoczni olimpijskiejGrzegorz MomotPAP
Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja