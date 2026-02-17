Paweł Wąsek na własnej skórze przekonał się o tym, jak nieprzewidywalne potrafią być skoki narciarskie. 26-latek cztery lata temu wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Teraz jednak do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy otrzyma on szansę od Macieja Maciusiaka. Choć w poprzednim sezonie radził sobie całkiem nieźle, tej zimy forma 26-latka pozostawiała wiele do życzenia. Mimo to szkoleniowiec reprezentacji Polski postawił właśnie na Pawła Wąska i zdecydował, że to on dołączy do Kacpra Tomasiaka i Kamila Stocha w kadrze naszej reprezentacji na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie-Cortinie d'Ampezzo.

Zmagania indywidualne na skoczni normalnej nie przebiegły po myśli Wąska - walkę o olimpijskie medale zakończył już po pierwszej serii i finalnie uplasował się na 35. pozycji. Szczęście nie uśmiechnęło się do Polaka także podczas konkursu drużyn mieszanych, w którym 26-latek o krążek olimpijski walczył z Kacprem Tomasiakiem, Polą Bełtowską i Anną Twardosz. "Biało-Czerwoni" zajęli ostatecznie odległe, 11. miejsce.

Przebudzenie polskiego skoczka nastąpiło po przeniesieniu rywalizacji na obiekt duży - w konkursie indywidualnym uplasował się na 14. pozycji. Po tym występie Maciej Maciusiak zdecydował, że to właśnie 26-latek dołączy do Kacpra Tomasiaka w ostatnim na igrzyskach konkursie - zmaganiach duetów. Choć wielu sceptycznie podchodziło do tej decyzji, Wąsek stanął na wysokości zadania - ba, dał z siebie 150 procent i w dużym stopniu przyczynił się do sukcesu "Biało-Czerwonych", którzy po perypetiach pod koniec trzeciej serii konkursowej zajęli ostatecznie drugie miejsce. Dla Kacpra Tomasiaka był to trzeci już medal na tegorocznych igrzyskach, dla jego kolegi natomiast był to pierwszy w karierze krążek.

Siostra Pawła Wąska przemówiła po sukcesie 26-latka. "Jedno z moich marzeń"

Po poniedziałkowym konkursie wiadomo było, że Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i cała polska ekipa w skokach narciarskich prędko nie pójdzie spać. Emocje sięgały zenitu także w rodzinnym domu świeżo upieczonego 26-letniego wicemistrza olimpijskiego. W środku nocy niespodziewany komunikat nadała siostra Pawła, Katarzyna Wąsek. Narciarka alpejska w mediach społecznościowych zamieściła wyjątkowe nagranie, które opatrzono jeszcze bardziej wyjątkowym opisem.

"Oglądanie ciebie zdobywającego medal to także jedno z moich marzeń" - napisała 29-latka na swoim profilu na Instagramie.

Katarzyna Wąsek po sukcesie Pawła zamieściła w sieci wzruszający wpis Instagram/katarzyna.wasek materiał zewnętrzny

Paweł Wąsek Marcin Golba/NurPhoto AFP

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Medaliści konkursu drużyn mikstów na skoczni olimpijskiej Grzegorz Momot PAP

