Tak Zniszczoł sięgnął po podium w Planicy. Komentatorzy aż zaczęli krzyczeć

"Mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy"

Był to też koniec sezonu dla samych skoczków, choć dla Aleksandra Zniszczoła ostatnie tygodnie to tak naprawdę początek. Początek, miejmy nadzieję, marszu w górę i walki o miejsca na podium w Pucharze Świata. Koniec sezonu 2023/2024 to dla tego skoczka przełom, bo po raz pierwszy udało mu się uplasować w czołowej trójce zawodów tej rangi, ale to nie jest z pewnością jego ostatnie słowo.