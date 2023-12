Na małą liczbę skoczków w kwalifikacjach zwrócił uwagę Adam Bucholz z serwisu skijumping.pl, który przygotował na X specjalną grafikę. Od momentu wprowadzenia kwalifikacji, czyli od sezonu 1990/1991, Turniej Czterech Skoczni był zwykle imprezą, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem - nawet jeśli któraś ze słabszych reprezentacji rezygnowała ze startu w innych zawodach Pucharu Świata, akurat TCS starała się nie odpuścić. W ostatnich latach dało się zauważyć, że liczba zgłoszeń już nie zawsze jest powalająca na kolana, ale i tak jeszcze dwa lata temu do Oberstdorfu przyjechało 70 skoczków, co oznaczało, że do samego przejścia eliminacji trzeba było pokonać minimum 20 rywali.