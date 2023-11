Tak źle nie było od ponad dekady. Fatalny start Polaków w Pucharze Świata

Od soboty 25 listopada cała sportowa Polska znów zacznie żyć jednym tematem. Tym będą oczywiście skoki narciarskie i występy naszych orłów . Biało-Czerwoni przyzwyczaili bowiem do tego, że sezon po sezonie gwarantują kibicom wspaniałe emocje i kolejne sukcesy. Nie może więc dziwić, że fani z wielkim entuzjazmem podchodzą także do sezonu 2023/2024, który właśnie wystartował.

Problem z inauguracją jest jednak taki, że po pierwsze odbywała się ona na skoczni w Ruce, która wyraźnie nie leży naszym zawodnikom. Nigdy w historii żaden polski skoczek nie wygrał na tym kapryśnym obiekcie . Dodatkowo nasi reprezentanci do Finlandii polecieli osłabieni po chorobie, z którą musieli się zmagać na zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem sezonu.

Dramat reprezentacji Polski. Tak źle nie było od ponad dekady

To wszystko sprawiło, że nasza kadra nie była w pełni przygotowana do inauguracji i takie głosy słychać było już przed rozpoczęciem weekendu w Ruce. Niestety pierwsze dni na skoczni jedynie potwierdziły, że Polacy raczej nie będą odgrywać pierwszoplanowych ról podczas tego weekendu zmagań. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że będzie tak słabo, jak to miało miejsce.