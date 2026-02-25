Tak Tomasiak zareagował na widok Nawrockiego. Wszedł do sali i się zaczęło

Po powrocie z zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Kacper Tomasiak nie ma za wiele czasu na odpoczynek. W niedzielę 22 lutego stawił się w Wiśle, gdzie wziął udział w rywalizacji o tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich, i sięgnął po złoto. Po wszystkim spakował się i razem z Pawłem Wąskiem oraz sztabem szkoleniowym obrał kierunek na Warszawę.

W poniedziałek z samego rana gościł w studiu "Dzień dobry TVN". Tam czekała go miła niespodzianka. Przedstawicielka firmy Profbud, sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przekazała mu symboliczny złoty klucz do nowego mieszkania w stolicy, w tzw. "Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich".

Za to, co dałeś Polakom: za te emocje, wzruszenia, chcemy wręczyć ci klucz do twojego własnego mieszkania w tym miejscu

To nie był absolutnie ostatni punkt w napiętym harmonogramie naszego wicemistrza olimpijskiego. W planie umieszczono bowiem także spotkania z oficjelami. I tak Tomasiak stawił się na wizytach u ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego oraz u prezydenta Karola Nawrockiego. Kulisy tego ostatniego wyjścia wychodzą na jaw za sprawą Adama Małysza.

Wychodzą kulisy spotkania prezydenta Nawrockiego ze skoczkami. Małysz ujawnia

Adam Małysz towarzyszył Kacprowi Tomasiakowi, Pawłowi Wąskowi i sztabowi szkoleniowemu podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim. Już po wyjściu od Karola Nawrockiego podzielił się odczuciami. Zasygnalizował, jak prezydent zachował się w stosunku do przybyłej reprezentacji i ocenił, co mogło zrobić wrażenie na młodych skoczkach.

"Wydaje mi się, że na chłopakach zrobiło wrażenie przede wszystkim to, że spotkali się z normalnym człowiekiem. Bo rozmowa twarzą w twarz to zupełnie co innego niż publiczne wystąpienia, z jakich zna się prezydentów czy różnych polityków. Kacper i Paweł Wąsek widzieli więc człowieka, który normalnie się zachowuje tak jak każdy z nas. Oczywiście prezydent Nawrocki był bardzo dobrze przygotowany, wiedział bardzo dużo o każdym z naszej strony, łącznie z trenerami i serwismenami" - mówił w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

To nie wszystko. Podczas spotkania była też okazja - po pierwsze - do nieformalnych rozmów, a - po drugie - do uhonorowania jednego z członków zespołu. I nie chodzi tu o któregokolwiek z zawodników, a o trenera przygotowania motorycznego Michała Wilka.

"Pośmialiśmy się, bo Michał Wilk, nasz trener do spraw przygotowania motorycznego, odbierał nominację profesorską. To był chyba pierwszy profesor u prezydenta, który przyszedł w dresie" - wyjawił Małysz.

Na oficjalnym profilu głowy państwa w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie dokumentujące spotkanie. Widać na nim m.in. to, w jaki sposób Kacper Tomasiak oraz pozostali goście zareagowali na wejście Karola Nawrockiego do sali. Rozległy się brawa. Nasz medalista był pierwszym, który miał okazję uścisnął rękę prezydenta.

Wygląda na to, że oficjalne poigrzyskowe wizyty Kacper Tomasiak ma już zasadniczo za sobą. Za chwilę, jak przyznaje prezes PZN, "ruszy na zawody i wróci do normalnych zajęć". Przed nim mistrzostwa świata juniorów, zaplanowane na 4-8 marca w Lillehammer. Z tego powodu nie zobaczymy go w konkursie Pucharu Świata w Kulm. Polskę reprezentować będą Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Klemens Joniak.

