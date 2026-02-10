Tak Tomasiak świętował medal. Żyła wszystkim się pochwalił. Prawda wyszła na jaw

W poniedziałek wieczorem Kacper Tomasiak został wicemistrzem olimpijskim na skoczni normalnej w Predazzo. 19-latek po dwóch wyśmienitych skokach uplasował się jedynie za Philippem Raimundem. Jak wyglądało świętowanie naszego zawodnika z resztą kadry? Rąbka tajemnicy ujawnił Piotr Żyła, czyli skoczek narciarski i ekspert Eurosportu.

Zawodnik w kombinezonie i kasku narciarskim siedzi na nartach na śniegu. W tle widoczne są symbole olimpijskie, co sugeruje udział w zawodach olimpijskich. Zawodnik uśmiecha się, co podkreśla pozytywną atmosferę wydarzenia.
Kacper TomasiakSIPAUSA/NEWSPIX.PLNewspix.pl
Cztery dni - dokładnie tyle na pierwszy polski medal na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie oraz Coritnie d'Ampezzo musieli poczekać kibice. Dokonał tego rewelacyjny w tym sezonie skoków narciarskich Kacper Tomasiak. Ten zaliczył kapitalny debiut w Pucharze Świata, a jego najlepszym miejscem była 5. lokata. W poniedziałek natomiast w swoim debiucie olimpijskim na skoczni normalnej w Predazzo wywalczył srebrny medal.

    Reprezentant Polski oddał dwa równe skoki na 103 i 107 metrów, dzięki czemu zameldował się na podium przegrywając jedynie z Philippem Raimundem. Tym samym stał się dopiero piątym w historii polskim skoczkiem z medalem imprezy czterolecia po Wojciechu Fortunie, Adamie Małyszu, Kamilu Stochu i Dawidzie Kubackim.

    Taki wynik nie mógł przejść bokiem naszej kadrze obecnej we Włoszech bez świętowania. Jak wyglądała celebracja tego historycznego wyniku? Kilka słów w tej kwestii zabrał Piotr Żyła. Ten formalnie nie znalazł się w kadrze na igrzyska, lecz na miejscu jest obecny jako ekspert Eurosportu.

    Żyła wyjawił prawdę. Tak świętowano srebrny medal

    Jak zdradził 39-letni zawodnik, wszyscy pogratulowali nastolatkowi wywalczenia swojego pierwszego olimpijskiego medalu i zaśpiewali sto lat. Do tego bohater poniedziałkowego konkursu miał okazję otworzyć szampana.

      - Przyszedł Kacper, dostał ogromne brawa, wszyscy mu pogratulowali. Miał okazję otworzyć szampana. Wspólnie zaśpiewaliśmy sto lat. Posiedzieliśmy troszkę, porozmawialiśmy i tak to zazwyczaj wygląda - powiedział cytowany przez WP SportoweFakty.

      Mimo wielkiego osiągnięcia Tomasiak nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już we wtorek o godz. 18:45 rozpocznie się konkurs drużyn mieszanych. W rywalizacji nie zabraknie Polaków w składzie Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz, Kacper Tomasiak. Za kilka dni (14 lutego) odbędzie się także konkurs indywidualny na dużej skoczni, a następnie zmagania duetów.

      Katarzyna Niedźwiedzka: Czerwonka i Bosiek raczej nie były brane pod uwagę, jeśli chodzi o medale. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Czterech sportowców stoi na podium podczas ceremonii wręczenia medali na tle skoczni narciarskiej, jedna osoba na najwyższym stopniu wyskakuje w górę z radości, pozostali biją brawo.
      Kacper Tomasiak na podium olimpijskimPAP/Grzegorz MomotPAP
      Sportowiec w czerwonej kurtce trzyma medal olimpijski i maskotkę, stojąc na tle ścianki z logotypami Milano Cortina i sponsorów. Uśmiechnięty mężczyzna pozuje do zdjęcia po zdobyciu nagrody.
      Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
      Zawodnik w białym kombinezonie sportowym wykonuje skok narciarski podczas zawodów, leci w powietrzu z szeroko rozstawionymi nartami na tle rozmazanej skoczni.
      Piotr ŻyłaFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP

