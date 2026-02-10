Cztery dni - dokładnie tyle na pierwszy polski medal na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie oraz Coritnie d'Ampezzo musieli poczekać kibice. Dokonał tego rewelacyjny w tym sezonie skoków narciarskich Kacper Tomasiak. Ten zaliczył kapitalny debiut w Pucharze Świata, a jego najlepszym miejscem była 5. lokata. W poniedziałek natomiast w swoim debiucie olimpijskim na skoczni normalnej w Predazzo wywalczył srebrny medal.

Reprezentant Polski oddał dwa równe skoki na 103 i 107 metrów, dzięki czemu zameldował się na podium przegrywając jedynie z Philippem Raimundem. Tym samym stał się dopiero piątym w historii polskim skoczkiem z medalem imprezy czterolecia po Wojciechu Fortunie, Adamie Małyszu, Kamilu Stochu i Dawidzie Kubackim.

Taki wynik nie mógł przejść bokiem naszej kadrze obecnej we Włoszech bez świętowania. Jak wyglądała celebracja tego historycznego wyniku? Kilka słów w tej kwestii zabrał Piotr Żyła. Ten formalnie nie znalazł się w kadrze na igrzyska, lecz na miejscu jest obecny jako ekspert Eurosportu.

Żyła wyjawił prawdę. Tak świętowano srebrny medal

Jak zdradził 39-letni zawodnik, wszyscy pogratulowali nastolatkowi wywalczenia swojego pierwszego olimpijskiego medalu i zaśpiewali sto lat. Do tego bohater poniedziałkowego konkursu miał okazję otworzyć szampana.

- Przyszedł Kacper, dostał ogromne brawa, wszyscy mu pogratulowali. Miał okazję otworzyć szampana. Wspólnie zaśpiewaliśmy sto lat. Posiedzieliśmy troszkę, porozmawialiśmy i tak to zazwyczaj wygląda - powiedział cytowany przez WP SportoweFakty.

Mimo wielkiego osiągnięcia Tomasiak nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już we wtorek o godz. 18:45 rozpocznie się konkurs drużyn mieszanych. W rywalizacji nie zabraknie Polaków w składzie Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz, Kacper Tomasiak. Za kilka dni (14 lutego) odbędzie się także konkurs indywidualny na dużej skoczni, a następnie zmagania duetów.

Kacper Tomasiak na podium olimpijskim PAP/Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Piotr Żyła FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY AFP