Tak świętował Stefan Kraft. Odsłania kulisy. "O 6 rano musieliśmy jechać"

Tak Stefan Kraft świętował sukces

Poszliśmy na pizzę, bo w Ruce to taka nasza tradycja. Potem wróciliśmy do hotelu, bo o 6:00 musieliśmy wyjechać na samolot

Co ciekawe, po niedzielnym konkursie Krafta odwiedził w hotelu... Janne Ahonen . Legendarny zawodnik, którego syn Mico w weekend debiutował w zawodach Pucharu Świata zrobił tym samym młodszemu mistrzowi kapitalną niespodziankę, o czym opowiedział on "Eurosportowi".

"Latający cyrk" PŚ przenosi się teraz do Norwegii. O kolejne punkty do klasyfikacji generalnej zawodnicy powalczą w Lillehammer. Polscy fani liczą z pewnością, że będzie to "nowe otwarcie" dla kadry Thomasa Thurnbichlera. W Ruce wypadła ona bowiem niezwykle blado. Dość powiedzieć, że w niedzielę Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł nie wywalczyli nawet kwalifikacji do konkursu, choć odpadało... trzech zawodników.