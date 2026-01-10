Tak Stoch pożegna kibiców w Zakopanem. Ważna decyzja legendy

Kamil Stoch to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskich sportów zimowych. Skoczek z Zębu przez lata dostarczał kibicom ogromnych emocji, zapisując się złotymi zgłoskami w dziejach tej dyscypliny. Trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli i trzykrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni wielokrotnie udowadniał, że potrafi wygrywać w najważniejszych momentach. Jego styl, spokój i sportowa klasa sprawiły, że stał się nie tylko mistrzem skoczni, ale też autorytetem dla młodszych zawodników i symbolem sukcesów polskiej reprezentacji.

Trwający obecnie sezon Pucharu Świata jest ostatnim w karierze Kamila. Po niemal dwóch dekadach startów na najwyższym poziomie doświadczony skoczek zdecydował, że nadszedł moment, by pożegnać się z zawodowym sportem. Każdy kolejny konkurs ma więc wyjątkowy wymiar, zarówno dla samego zawodnika, jak i dla kibiców, którzy przez lata towarzyszyli mu w chwilach triumfu i porażek.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Stoch podjął decyzję. Do tych piosenek odda ostatnie skoki w Zakopanem

Szczególne znaczenie ma pożegnanie z polskimi fanami w Zakopanem, miejscu dla Stocha symbolicznym. To właśnie na Wielkiej Krokwi wielokrotnie świętował sukcesy i czuł niepowtarzalne wsparcie tysięcy polskich kibiców. Ostatnie występy w Pucharze Świata na tej skoczni będą okazją do wspólnych wzruszeń, podziękowań i refleksji nad niezwykłą drogą sportową, jaką przeszedł jeden z najlepszych skoczków świata.

Jak się okazuje, Polak porządnie przygotował się do pożegnania z kibicami i Wielką Krokwią. Wybrał nawet utwory, do których zasiądzie na belce podczas konkursów. "Kamil Stoch wybrał utwory, przy których będzie skakał podczas swoich ostatnich startów w Pucharze Świata w Zakopanem. W sobotę będzie to "Show must go on" zespołu Queen, a w niedzielę "Dni, których nie znamy" Marka Grechuty" - przekazał Adrian Lozio na platformie X.

Rozwiń

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News

Kamil Stoch Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Kamil Stoch Damian Klamka East News