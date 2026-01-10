Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak Stoch pożegna kibiców w Zakopanem. Ważna decyzja legendy

Amanda Gawron

Przed Kamilem Stochem ostatnie występy w karierze, a Zakopane stanie się miejscem wyjątkowego pożegnania jednego z najwybitniejszych polskich skoczków narciarskich. Podczas finałowych startów w Pucharze Świata na Wielkiej Krokwi mistrz z Zębu zaprezentuje się przy specjalnie wybranych utworach, które podkreślą symboliczny i emocjonalny charakter tego weekendu.

Kamil Stoch
Kamil StochFOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP /AFP

Kamil Stoch to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskich sportów zimowych. Skoczek z Zębu przez lata dostarczał kibicom ogromnych emocji, zapisując się złotymi zgłoskami w dziejach tej dyscypliny. Trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli i trzykrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni wielokrotnie udowadniał, że potrafi wygrywać w najważniejszych momentach. Jego styl, spokój i sportowa klasa sprawiły, że stał się nie tylko mistrzem skoczni, ale też autorytetem dla młodszych zawodników i symbolem sukcesów polskiej reprezentacji.

Trwający obecnie sezon Pucharu Świata jest ostatnim w karierze Kamila. Po niemal dwóch dekadach startów na najwyższym poziomie doświadczony skoczek zdecydował, że nadszedł moment, by pożegnać się z zawodowym sportem. Każdy kolejny konkurs ma więc wyjątkowy wymiar, zarówno dla samego zawodnika, jak i dla kibiców, którzy przez lata towarzyszyli mu w chwilach triumfu i porażek.

Kamil Stoch podjął decyzję. Do tych piosenek odda ostatnie skoki w Zakopanem

Szczególne znaczenie ma pożegnanie z polskimi fanami w Zakopanem, miejscu dla Stocha symbolicznym. To właśnie na Wielkiej Krokwi wielokrotnie świętował sukcesy i czuł niepowtarzalne wsparcie tysięcy polskich kibiców. Ostatnie występy w Pucharze Świata na tej skoczni będą okazją do wspólnych wzruszeń, podziękowań i refleksji nad niezwykłą drogą sportową, jaką przeszedł jeden z najlepszych skoczków świata.

Jak się okazuje, Polak porządnie przygotował się do pożegnania z kibicami i Wielką Krokwią. Wybrał nawet utwory, do których zasiądzie na belce podczas konkursów. "Kamil Stoch wybrał utwory, przy których będzie skakał podczas swoich ostatnich startów w Pucharze Świata w Zakopanem. W sobotę będzie to "Show must go on" zespołu Queen, a w niedzielę "Dni, których nie znamy" Marka Grechuty" - przekazał Adrian Lozio na platformie X.

Kamil Stoch
Kamil StochJURE MAKOVEC/AFP/East NewsEast News
Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z licznymi logotypami sponsorów oraz czapkę w barwach czerwono-czarno-białych niesie na ramieniu narty z widocznym napisem Fischer. Postać wygląda na zamyśloną, głowę trzyma lekko pochyloną.
Kamil StochAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej i czapce z daszkiem, z plecakiem na ramionach, stoi na tle rozmytego tłumu podczas wydarzenia sportowego.
Kamil StochDamian KlamkaEast News

