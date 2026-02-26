Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie expose, w którym m.in. przestrzegał przed zagrożeniami z zewnątrz, w tym przed rosyjskimi aktami dywersji i sabotażu, mówił o współpracy na linii Europa - Stany Zjednoczone Ameryki, USA jako sojuszniku Polski, programie SAFE oraz o polskiej obecności w Unii Europejskiej. W tym kontekście, dość niespodziewanie, pojawił się nagle wątek sportowy. Przywołany został również... Kacper Tomasiak. Wszystko na oczach posłów oraz przybyłego na Wiejską prezydenta Karola Nawrockiego.

Sikorski podliczył medale z igrzysk. "Przejdzie do historii"

Minister spraw zagranicznych starał się wykazać konkretne przywileje i wartości wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Sygnalizował, że UE to wielka wspólnota nas wszystkich. Nawiązał przy tym do wyników osiągniętych przez Europejczyków na niedawno zakończonych zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

"Unia to potężny gracz na arenie międzynarodowej. Reprezentuje 450 milionów obywateli i łącznie jest drugą pod względem wielkości gospodarką świata. Nasz potencjał pokazują nawet symbolicznie wyniki ostatnich igrzysk olimpijskich. Zawodnicy krajów Unii Europejskiej przywieźli łącznie 164 medale, co stawia nas jako Unię na pierwszym miejscu w klasyfikacji globalnej" - powiedział.

To nie wszystko. W pewnym momencie zwrócił się bowiem do Kacpra Tomasiaka, uznając jego sukces, czyli wywalczenie trzech medali: dwóch srebrnych i jednego brązowego. "Oczywiście jesteśmy dumni przede wszystkim z naszych polskich olimpijczyków i ich medali. Gratuluję, panie Kacprze" - wypalił.

"Tymi słowami Sikorski przejdzie do historii igrzysk olimpijskich. I kabaretów" - tak tę część wystąpienia Radosława Sikorskiego skomentował Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości.

W klasyfikacji medalowej najwyżej z unijnych krajów uplasowała się Holandia z 20 krążkami na koncie, w tym 10 złotymi, 7 srebrnymi i 3 brązowymi (3. miejsce za Norwegią i USA). W pierwszej dziesiątce znalazły się również Włochy, Niemcy, Francja, Szwecja i Austria. Polska zakończyła zmagania na 21. pozycji z dorobkiem 3 srebrnych i 1 brązowego medali.

Radosław Sikorski podczas wygłaszania expose w Sejmie Albert Zawada PAP

Kacper Tomasiak TOBIAS SCHWARZ AFP

Prezydent Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijczyków Piętka Mieszko/AKPA AKPA

Kacper Tomasiak Javier SORIANO AFP

