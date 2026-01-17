Skoczkowie i skoczkinie przenieśli się do Azji. Panowie rywalizują w ten weekend w japońskim Sapporo, a panie w chińskim Zhangjiakou. W piątek odbył się pierwszy konkurs pań na olimpijskim obiekcie, a żadnych szans rywalkom nie dała Nika Prevc, która zwyciężyła w wielkim stylu.

Nika Prevc ponownie najlepsza. Szósta wygrana z rzędu

Na sobotę zaplanowano drugą odsłonę rywalizacji. Panie rywalizowały w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Pierwsza seria była kilkakrotnie przerywana i ostatecznie z rozegrania drugiej zrezygnowano.

Ponownie najlepsza okazała się jednak 20-latka ze Słowenii. W swojej próbie osiągnęła 134,5 m. Druga była Anna Odine Strome (127 m), a trzecia Japonka Nozomi Maruyama (125,5 m). Nota Prevc była o 16,1 pkt wyższa niż drugiej Norweżki. Prevc odniosła szóste z rzędu zwycięstwo w konkursie PŚ. Było to też jej 33. zwycięstwo w karierze.

W Chinach obserwowaliśmy także reprezentantki Polski. Anna Twardosz ukończyła zawody na 15. miejscu (115 m), a 30. lokata przypadła Poli Bełtowskiej (101,5 m).

Po 19 z 34 konkursów zaplanowanych na ten sezon Pucharu Świata Prevc ma na koncie już 1466 punktów. Druga Japonka Nozomi Maruyama zgromadziła 1106, a trzecia Austriaczka Lisa Eder - 877. Twardosz plasuje się na 24. miejscu - 147 pkt, a Bełtowska na 49. - 19 "oczek".

Wielka sobota Prevców. Domen dominuje w Sapporo

Gdy rozpoczynał się konkurs pań w Zhangjiakou to znane były już wyniki konkursu panów w Sapporo. Najlepszy tam okazał się jej brat Domen, który także zdeklasował rywali. Drugiego Naoki Nakamurę wyprzedził o 22,1 pkt. Prevc jest liderem klasyfikacji generalnej PŚ. W sobotę powiększył swoją przewagę nad drugim Ryoyu Kobayashim do aż 447 punktów.

Polsat Sport Polsat Sport

Nika Prevc LISE ASERUD AFP

Nika Prevc podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich JONATHAN NACKSTRAND / AFP AFP

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News

Nika i Domen Prevc dominują w Pucharze Świata Jure MAKOVEC AFP