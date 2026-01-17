Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak się bawią Prevcowie w Azji. "Wielka sobota" Słoweńców, dwa nokauty w Pucharze Świata

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Skoczkowie narciarscy rywalizują o punkty Pucharu Świata w Sapporo. Natomiast panie przebywają w Zhangjiakou. W sobotę odbył się drugi konkurs indywidualny pań, a kibice mieli powtórkę z rozrywki. Triumfowała Nika Prevc. Kilka godzin wcześniej najlepszy w Japonii okazał się jej brat - Domen. Polki i Polacy mogli się tylko przyglądać temu, jak się bawią Prevcowie.

Sportowiec w kombinezonie i kasku narciarskim unosi ręce w geście triumfu, na piersi ma numer startowy 2 oraz widoczne logotypy sponsorów i nazwę zawodów. W tle rozmyte elementy infrastruktury sportowej.
Nika Prevc ponownie wygrywa zawody Pucharu ŚwiataKarl-Josef HildenbrandDPA

Skoczkowie i skoczkinie przenieśli się do Azji. Panowie rywalizują w ten weekend w japońskim Sapporo, a panie w chińskim Zhangjiakou. W piątek odbył się pierwszy konkurs pań na olimpijskim obiekcie, a żadnych szans rywalkom nie dała Nika Prevc, która zwyciężyła w wielkim stylu.

Nika Prevc ponownie najlepsza. Szósta wygrana z rzędu

Na sobotę zaplanowano drugą odsłonę rywalizacji. Panie rywalizowały w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Pierwsza seria była kilkakrotnie przerywana i ostatecznie z rozegrania drugiej zrezygnowano.

    Ponownie najlepsza okazała się jednak 20-latka ze Słowenii. W swojej próbie osiągnęła 134,5 m. Druga była Anna Odine Strome (127 m), a trzecia Japonka Nozomi Maruyama (125,5 m). Nota Prevc była o 16,1 pkt wyższa niż drugiej Norweżki. Prevc odniosła szóste z rzędu zwycięstwo w konkursie PŚ. Było to też jej 33. zwycięstwo w karierze.

    W Chinach obserwowaliśmy także reprezentantki Polski. Anna Twardosz ukończyła zawody na 15. miejscu (115 m), a 30. lokata przypadła Poli Bełtowskiej (101,5 m).

    Po 19 z 34 konkursów zaplanowanych na ten sezon Pucharu Świata Prevc ma na koncie już 1466 punktów. Druga Japonka Nozomi Maruyama zgromadziła 1106, a trzecia Austriaczka Lisa Eder - 877. Twardosz plasuje się na 24. miejscu - 147 pkt, a Bełtowska na 49. - 19 "oczek".

    Wielka sobota Prevców. Domen dominuje w Sapporo

    Gdy rozpoczynał się konkurs pań w Zhangjiakou to znane były już wyniki konkursu panów w Sapporo. Najlepszy tam okazał się jej brat Domen, który także zdeklasował rywali. Drugiego Naoki Nakamurę wyprzedził o 22,1 pkt. Prevc jest liderem klasyfikacji generalnej PŚ. W sobotę powiększył swoją przewagę nad drugim Ryoyu Kobayashim do aż 447 punktów.

    Zawodnik w kombinezonie narciarskim podczas lądowania po skoku na nartach na skoczni pokrytej śniegiem, w tle widoczne są bandy reklamowe oraz kibice.
    Nika PrevcLISE ASERUDAFP
    Nika Prevc podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich
    Nika Prevc podczas Pucharu Świata w skokach narciarskichJONATHAN NACKSTRAND / AFPAFP
    Skoczek narciarski ląduje na śnieżnej skoczni z rozpostartymi ramionami i uniesionymi dłońmi, ubrany w kombinezon sportowy oraz kask z goglami, tło stanowi jasna, zaśnieżona powierzchnia.
    Domen PrevcMATTHIAS SCHRADER East News
    Dwie uśmiechnięte osoby stojące obok siebie na zewnątrz, noszące sportowe bluzy z licznymi logotypami sponsorów oraz czapki z daszkiem, w tle widoczna zieleń i niebieskie niebo z chmurami.
    Nika i Domen Prevc dominują w Pucharze ŚwiataJure MAKOVECAFP

