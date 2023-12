Tak przebiega remont skoczni w Wiśle. Wiadomo, co z konkursami PŚ

Latem rozpoczął się remont skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Kibice obawiali się, że po tym, jak remont rozpoczął się znacznie póżniej niż planowano, przeciągnie się on do tego stopnia, że styczniowe konkursy Pucharu Świata trzeba będzie odwołać. Na pytanie o to, jak przebiega proces modernizacji obiektu, odpowiedział w rozmowie z portalem "WP Sportowe Fakty" dyrektor COS OPO w Szczyrku, Tomasz Laszczak.