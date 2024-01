Tak polscy skoczkowie trenują przed zawodami. Niecodzienne obrazki

Zawody w Polsce to dodatkowy stres przede wszystkim dla naszych reprezentantów. Panowie w ostatnich tygodniach nie spisywali się bowiem najlepiej, a występy przed własną publicznością wiążą się bez wątpienia z jeszcze większą presją. "Biało-Czerwoni" robią jednak co w ich mocy, aby jak najlepiej wypaść podczas zawodów w ojczyźnie.

Podopieczni Thomasa Thurnbichlera znakomicie poradzili sobie także podczas pierwszego dnia rywalizacji na skoczni Skalite w Szczyrku. Cała piątka "Biało-Czerwonych" przebrnęła bowiem przez kwalifikacje i pewnie awansowała do środowego konkursu. Coraz lepsza dyspozycja naszych skoczków nie może jednak dziwić. Panowie bowiem w pocie czoła przygotowywali się do rywalizacji w Szczyrku, co doskonale widać na nagraniu opublikowanym na profilu "PZN | Od Deski Do Deski" na Instagramie.