Tak Polacy świętowali medal Kacpra Tomasiaka. 19-latek nie może się "odkopać"

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Poniedziałek był szalenie wyczerpującym dniem dla Kacpra Tomasiaka. Do łóżka położył się dopiero koło godziny pierwszej w nocy, ale najpierw trzeba było wychylić lampkę szampana, bo jednak medal olimpijski to coś naprawdę wyjątkowego. Człowiek na zawsze zapisuje się nim w ludzkiej pamięci. 19-latek szybko zaczął wykuwanie własnego pomnika. W tym wszystkim nie zapomniał o rodzinie, czyli tym, co jest dla nas najważniejsze. Ta dedykacja wzrusza w swej prostocie. Tomasiak nie unikał też odpowiedzi na temat, który rozgrzał sieć.

Sportowiec w czerwonej kurtce trzyma medal olimpijski i maskotkę, stojąc na tle ścianki z logotypami Milano Cortina i sponsorów. Uśmiechnięty mężczyzna pozuje do zdjęcia po zdobyciu nagrody.
Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
  • Kacper Tomasiak został uroczyście powitany przez drużynę, trenerów i rodzinę w hotelu po zdobyciu medalu.
  • Sportowiec otrzymał dużą liczbę gratulacji, których nie zdążył jeszcze przeczytać, i zadeklarował, że medal dedykuje rodzinie.
  • Tomasiak oraz trenerzy podkreślili, że sukces to efekt współpracy kilku szkoleniowców.
Długo trzeba było w poniedziałek, czekać na Kacpra Tomasiaka w hotelu, w którym stacjonuje kadra polskich skoczków. Ceremonia dekoracji, wywiady, konferencja prasowa, kontrola antydopingowa. Dopiero wtedy można było wracać.

19-latek dotarł w końcu do hotelu. Wiele godzin po konkursie. Wyczerpany. Słaniał się na nogach. Czekała na niego jednak niespodzianka.

Huczne powitanie Kacpra Tomasiaka, polał się szampan

- Długo czekaliśmy w hotelu na Kacpra całą drużyną. Przyszli też do nas trenerzy biegaczy i prezesi. Była też z nami rodzina Kacpra. Jak już w końcu dotarł do nas, to otworzyliśmy szampana, a potem rozeszliśmy się do łóżek - opowiadał Paweł Wąsek.

Sam Tomasiak przyznał, że powitanie było dość huczne, a do łóżka położył się koło pierwszej w nocy, a przecież kolejnego dnia miał konkurs mikstów.

- W miarę dobrze znoszę takie sytuacje i raczej nie mam problemów w zaśnięciem, choć tym razem było może nieco trudniej - mówił Tomasiak.

    Prosta i piękna dedykacja Kacpra Tomasiaka

    W jego telefonie wylądowało tyle wiadomości z gratulacjami, że nie był w stanie ich odczytać i - co otwarcie przyznał - może tego jeszcze nie zrobić przez kilka następnych dni.

    - Jeszcze nie odczytałem wszystkich wiadomości, bo było ich tak dużo. Zabrałem się za to, ale musiałem się spieszyć na rozgrzewkę i odłożyłem to na później. Może w środę albo dopiero po igrzyskach nadrobię zaległości i zerknę, kto, co do mnie pisał - mówił Tomasiak.

    Zapytany o to, komu chce dedykować ten medal, odparł:

    Ten medal chcę dedykować rodzinie, która od dziecka mnie wspierała w karierze.

    Tomasiak odpowiedział na pytanie, które rozgrzewa internet

    Skoczek LKS Kimczok Bystra odpowiedział na pytanie, które od poniedziałkowego wieczora, rozpala sieć. Zapytany o to, czy w tym medalu jest większa zasługa trenera Macieja Maciusiaka, czy Wojciecha Topora, odparł: - Na pewno trenerzy ze sobą współpracują i to nie jest tak, że każdy z nich idzie inną drogą. Każdy z nich zatem przyłożył cegiełkę do tego medalu.

    Na to samo pytanie odpowiadał Maciusiak, który nawet rozszerzył grono tych szkoleniowców, którzy przyczynili się do tego medalu: - Kacper miał wielu trenerów w karierze i każdy dołożył cząstkę do tego medalu.

    Szkoleniowiec kadry również musiał się odkopywać z gratulacji, ale - jak zapewnił - jest już właściwie na bieżąco.

    Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

