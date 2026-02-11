Tak Polacy świętowali medal Kacpra Tomasiaka. 19-latek nie może się "odkopać"

W skrócie Kacper Tomasiak został uroczyście powitany przez drużynę, trenerów i rodzinę w hotelu po zdobyciu medalu.

Sportowiec otrzymał dużą liczbę gratulacji, których nie zdążył jeszcze przeczytać, i zadeklarował, że medal dedykuje rodzinie.

Tomasiak oraz trenerzy podkreślili, że sukces to efekt współpracy kilku szkoleniowców.

Długo trzeba było w poniedziałek, czekać na Kacpra Tomasiaka w hotelu, w którym stacjonuje kadra polskich skoczków. Ceremonia dekoracji, wywiady, konferencja prasowa, kontrola antydopingowa. Dopiero wtedy można było wracać.

19-latek dotarł w końcu do hotelu. Wiele godzin po konkursie. Wyczerpany. Słaniał się na nogach. Czekała na niego jednak niespodzianka.

Huczne powitanie Kacpra Tomasiaka, polał się szampan

- Długo czekaliśmy w hotelu na Kacpra całą drużyną. Przyszli też do nas trenerzy biegaczy i prezesi. Była też z nami rodzina Kacpra. Jak już w końcu dotarł do nas, to otworzyliśmy szampana, a potem rozeszliśmy się do łóżek - opowiadał Paweł Wąsek.

Sam Tomasiak przyznał, że powitanie było dość huczne, a do łóżka położył się koło pierwszej w nocy, a przecież kolejnego dnia miał konkurs mikstów.

- W miarę dobrze znoszę takie sytuacje i raczej nie mam problemów w zaśnięciem, choć tym razem było może nieco trudniej - mówił Tomasiak.

Prosta i piękna dedykacja Kacpra Tomasiaka

W jego telefonie wylądowało tyle wiadomości z gratulacjami, że nie był w stanie ich odczytać i - co otwarcie przyznał - może tego jeszcze nie zrobić przez kilka następnych dni.

- Jeszcze nie odczytałem wszystkich wiadomości, bo było ich tak dużo. Zabrałem się za to, ale musiałem się spieszyć na rozgrzewkę i odłożyłem to na później. Może w środę albo dopiero po igrzyskach nadrobię zaległości i zerknę, kto, co do mnie pisał - mówił Tomasiak.

Zapytany o to, komu chce dedykować ten medal, odparł:

Ten medal chcę dedykować rodzinie, która od dziecka mnie wspierała w karierze.

Tomasiak odpowiedział na pytanie, które rozgrzewa internet

Skoczek LKS Kimczok Bystra odpowiedział na pytanie, które od poniedziałkowego wieczora, rozpala sieć. Zapytany o to, czy w tym medalu jest większa zasługa trenera Macieja Maciusiaka, czy Wojciecha Topora, odparł: - Na pewno trenerzy ze sobą współpracują i to nie jest tak, że każdy z nich idzie inną drogą. Każdy z nich zatem przyłożył cegiełkę do tego medalu.

Na to samo pytanie odpowiadał Maciusiak, który nawet rozszerzył grono tych szkoleniowców, którzy przyczynili się do tego medalu: - Kacper miał wielu trenerów w karierze i każdy dołożył cząstkę do tego medalu.

Szkoleniowiec kadry również musiał się odkopywać z gratulacji, ale - jak zapewnił - jest już właściwie na bieżąco.

