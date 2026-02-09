Tak nagrodzą Tomasiaka za wicemistrzostwo olimpijskie. W głowie się nie mieści
Kacper Tomasiak sprawił sensację i jeszcze przed wywalczeniem pierwszego podium w Pucharze Świata sięgnął po medal olimpijski. 19-latek zakończył poniedziałkowy konkurs indywidualny na obiekcie HS107 na drugim miejscu, ustępując miejsca jedynie Philippowi Raimundowi. Za ten sukces polski skoczek zostanie hojnie nagrodzony przez Polski Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Niebywałych emocji dostarczył polskim fanom skoków narciarskich Kacper Tomasiak. Po kilku słabszych sezonach w wykonaniu "Biało-Czerwonych" 19-latek osiągnął niebywały sukces, po którym znalazł się na językach dziennikarzy z całego świata. Najmłodszy z podopiecznych Macieja Maciusiaka na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczął walkę o medale od zdobycia tytułu wicemistrza olimpijskiego na obiekcie HS107. Po złoto sięgnął Philipp Raimund, a brązowe medale zdobyli Ren Nikaido i Gregor Deschwanden.
W naszym kraju mocniej zabiły serca nie tylko fanów skoków narciarskich, ale sportów zimowych w ogóle. Kacper Tomasiak zdobył bowiem pierwszy medal dla Polski na tegorocznych igrzyskach - i to od razu koloru srebrnego.
Nie do wiary, co Kacper Tomasiak otrzyma za srebrny medal igrzysk olimpijskich
Dla medalistów olimpijskich Polski Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało wyjątkowe nagrody. Już teraz wiadomo, że PKOl Kacprowi Tomasiakowi przyzna aż 400 tysięcy złotych premii oraz dodatkowe 200 tysięcy złotych w tokenach. To jednak nie koniec - skoczek narciarski otrzyma także nagrody rzeczowe - obraz, voucher wakacyjny oraz biżuterię.
Ministerstwo Sportu i Turystyki za srebrny medal nagrodzi 19-letniego sportowca jednorazową nagrodą w wysokości aż 78 tysięcy złotych, a także dwuletnim stypendium o wartości łącznie 370 tysięcy złotych.
Dla polskich skoczków to dopiero początek walki o olimpijskie medale. We wtorek odbędzie się konkurs drużyn mieszanych na obiekcie HS107, podczas którego Polskę reprezentować będą Pola Bełtowska, Anna Twardosz, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Potem zmagania przeniosą się na skocznię dużą, gdzie odbędą się konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn oraz konkurs duetów z udziałem panów.
Poczynania polskich skoczków oraz reprezentantów naszego kraju w innych dyscyplinach na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo śledzić można na bieżąco na stronie Interii Sport.