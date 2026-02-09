Niebywałych emocji dostarczył polskim fanom skoków narciarskich Kacper Tomasiak. Po kilku słabszych sezonach w wykonaniu "Biało-Czerwonych" 19-latek osiągnął niebywały sukces, po którym znalazł się na językach dziennikarzy z całego świata. Najmłodszy z podopiecznych Macieja Maciusiaka na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczął walkę o medale od zdobycia tytułu wicemistrza olimpijskiego na obiekcie HS107. Po złoto sięgnął Philipp Raimund, a brązowe medale zdobyli Ren Nikaido i Gregor Deschwanden.

W naszym kraju mocniej zabiły serca nie tylko fanów skoków narciarskich, ale sportów zimowych w ogóle. Kacper Tomasiak zdobył bowiem pierwszy medal dla Polski na tegorocznych igrzyskach - i to od razu koloru srebrnego.

Nie do wiary, co Kacper Tomasiak otrzyma za srebrny medal igrzysk olimpijskich

Dla medalistów olimpijskich Polski Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało wyjątkowe nagrody. Już teraz wiadomo, że PKOl Kacprowi Tomasiakowi przyzna aż 400 tysięcy złotych premii oraz dodatkowe 200 tysięcy złotych w tokenach. To jednak nie koniec - skoczek narciarski otrzyma także nagrody rzeczowe - obraz, voucher wakacyjny oraz biżuterię.

Ministerstwo Sportu i Turystyki za srebrny medal nagrodzi 19-letniego sportowca jednorazową nagrodą w wysokości aż 78 tysięcy złotych, a także dwuletnim stypendium o wartości łącznie 370 tysięcy złotych.

Dla polskich skoczków to dopiero początek walki o olimpijskie medale. We wtorek odbędzie się konkurs drużyn mieszanych na obiekcie HS107, podczas którego Polskę reprezentować będą Pola Bełtowska, Anna Twardosz, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Potem zmagania przeniosą się na skocznię dużą, gdzie odbędą się konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn oraz konkurs duetów z udziałem panów.

Poczynania polskich skoczków oraz reprezentantów naszego kraju w innych dyscyplinach na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo śledzić można na bieżąco na stronie Interii Sport.

