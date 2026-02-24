Tak Maciusiak potraktował Tomasiaka i Stocha. Teraz taka ocena. "Stracił czas"

Maciej Maciusiak przez ostatnie miesiące był mocno krytykowany za pracę z polskimi skoczkami. Tymczasem na zimowych igrzyskach olimpijskich jego podopieczni wywalczyli trzy medale. Kacper Tomasiak zdobył indywidualnie srebro i brąz, a duet Tomasiak - Paweł Wąsek wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie. Tymczasem nastąpiła ocena decyzji polskiego szkoleniowca. Wytknięto mu jeden błąd.

Mężczyzna w zimowej kurtce z kapturem, stojący na tle baneru z logotypami sponsorów, otoczony przez inne osoby w zimowych ubraniach.
Maciej Maciusiak doprowadził polskich skoczków do trzech medali na ZIO 2026Marcin GolbaAFP

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026 to już przeszłość. Nasi reprezentanci przywieźli z Włoch cztery medale, a największą gwiazdą został Kacper Tomasiak, który wywalczył na skoczniach w Predazzo aż trzy krążki. 19-latek na normalnej skoczni wywalczył srebrny medal. Następnie na dużym obiekcie stanął na najniższym stopniu podium. Ostatnim akordem była rywalizacja duetów. Tomasiak wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczyli wicemistrzostwo olimpijskie, ustępując tylko Austriakom.

Tym samym Tomasiak został czwartym w historii polski sportowcem, który z jednych igrzysk przywiózł trzy medale. Wcześniej dokonali tego Irena Szewińska, Otylia Jędrzejczak i Justyna Kowalczyk.

    Maciusiak zaskoczył przy powołaniach

    Sukcesy skoczków były dla wielu osób zaskoczeniem. Od początku sezonu Pucharu Świata nie spisywali się najlepiej, a lider kadry, czyli Tomasiak plasował się dopiero na 14. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O wiele gorzej szło Kamilowi Stochowi, Pawłowi Wąskowi, Dawidowi Kubackiemu czy Maciejowi Kotowi.

    Za wyniki mocno krytykowany był trener kadry Maciej Maciusiak. Na dodatek na igrzyska we Włoszech powołał Wąska, który w tegorocznym sezonie spisywał się najgorzej ze wszystkich wyżej wymienionych. Ta decyzja także wywołała wielkie poruszenie, ale okazało się, że trener miał rację, że wybrał Wąska, a nie Kubackiego lub Kota, którzy także mogli liczyć na olimpijską nominację.

    Forma Dawida była niezła, ale nie tak wysoka, jak Pawła w trakcie igrzysk. Maciej miał przebłyski i brakowało stabilizacji. Maciusiaka trzeba pochwalić także za wycofanie Tomasiaka z lotów. To był dopiero strzał w dziesiątkę. Kacper odpoczął, potrenował indywidualnie, wrócił świeży i głodny sukcesów 
    przyznał w rozmowie z WP SportoweFakty Apoloniusz Tajner.

    Maciusiak popełnił błąd ws. Stocha. Tajner mówi wprost

    Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a dzisiaj poseł na Sejm X kadencji uważa, że brak Tomasiaka w kadrze na Puchar Świata w Willingen był kluczową decyzją. Do Niemiec polecieli inny zawodnicy, w tym Stoch, a to już nie spodobało się Tajnerowi.

    - Mam wrażenie, że podobnie należało postąpić z Kamilem Stochem. Uważam, że nasz mistrz stracił czas na tych lotach. Nie zawojował rywalizacji, a wysiłek włożony w wywalczenie możliwie najlepszej lokaty w Niemczech mógł włożyć w co innego, spożytkować inaczej, lepiej. Czasu natomiast nie cofniemy. Cieszmy się z tego, co mamy - dodał.

    Tajner jest jednak w pełni zadowolony z polskiego dorobku. - Osiągnięty przez nas wynik w skokach jest fantastyczny - podkreślił.

    Starszy mężczyzna w czerwonej kurtce zimowej oraz czapce z polską flagą i logo firmy, na pierwszym planie, po lewej stronie w okrągłej ramce młody skoczek narciarski w kasku z nartami na ramieniu.
    Apoloniusz Tajner o szansach Polaków na medale zimowych IO. Ależ słowa o TomasiakuRex Features/East News/ Rex Features/East News / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Dwaj sportowcy w białych kurtkach z orłem, w czerwonych czapkach, trzymają srebrne medale oraz maskotki. Jeden z nich trzyma także narty. Obaj uśmiechnięci, w tle jasne światło.
    Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalami igrzysk olimpijskichGrzegorz MomotPAP
