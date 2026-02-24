Tak Maciusiak potraktował Tomasiaka i Stocha. Teraz taka ocena. "Stracił czas"

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026 to już przeszłość. Nasi reprezentanci przywieźli z Włoch cztery medale, a największą gwiazdą został Kacper Tomasiak, który wywalczył na skoczniach w Predazzo aż trzy krążki. 19-latek na normalnej skoczni wywalczył srebrny medal. Następnie na dużym obiekcie stanął na najniższym stopniu podium. Ostatnim akordem była rywalizacja duetów. Tomasiak wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczyli wicemistrzostwo olimpijskie, ustępując tylko Austriakom.

Tym samym Tomasiak został czwartym w historii polski sportowcem, który z jednych igrzysk przywiózł trzy medale. Wcześniej dokonali tego Irena Szewińska, Otylia Jędrzejczak i Justyna Kowalczyk.

Maciusiak zaskoczył przy powołaniach

Sukcesy skoczków były dla wielu osób zaskoczeniem. Od początku sezonu Pucharu Świata nie spisywali się najlepiej, a lider kadry, czyli Tomasiak plasował się dopiero na 14. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O wiele gorzej szło Kamilowi Stochowi, Pawłowi Wąskowi, Dawidowi Kubackiemu czy Maciejowi Kotowi.

Za wyniki mocno krytykowany był trener kadry Maciej Maciusiak. Na dodatek na igrzyska we Włoszech powołał Wąska, który w tegorocznym sezonie spisywał się najgorzej ze wszystkich wyżej wymienionych. Ta decyzja także wywołała wielkie poruszenie, ale okazało się, że trener miał rację, że wybrał Wąska, a nie Kubackiego lub Kota, którzy także mogli liczyć na olimpijską nominację.

Forma Dawida była niezła, ale nie tak wysoka, jak Pawła w trakcie igrzysk. Maciej miał przebłyski i brakowało stabilizacji. Maciusiaka trzeba pochwalić także za wycofanie Tomasiaka z lotów. To był dopiero strzał w dziesiątkę. Kacper odpoczął, potrenował indywidualnie, wrócił świeży i głodny sukcesów

Maciusiak popełnił błąd ws. Stocha. Tajner mówi wprost

Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a dzisiaj poseł na Sejm X kadencji uważa, że brak Tomasiaka w kadrze na Puchar Świata w Willingen był kluczową decyzją. Do Niemiec polecieli inny zawodnicy, w tym Stoch, a to już nie spodobało się Tajnerowi.

- Mam wrażenie, że podobnie należało postąpić z Kamilem Stochem. Uważam, że nasz mistrz stracił czas na tych lotach. Nie zawojował rywalizacji, a wysiłek włożony w wywalczenie możliwie najlepszej lokaty w Niemczech mógł włożyć w co innego, spożytkować inaczej, lepiej. Czasu natomiast nie cofniemy. Cieszmy się z tego, co mamy - dodał.

Tajner jest jednak w pełni zadowolony z polskiego dorobku. - Osiągnięty przez nas wynik w skokach jest fantastyczny - podkreślił.

