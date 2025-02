Tak dobrze nie było od dawna. Wielki sukces polskich skoczków

Weekend w Lake Placid mimo wcześniejszych problemów zakończył się dobrze dla "Biało-Czerwonych". W niedzielnym konkursie wszyscy podopieczni Thomasa Thurnbichlera awansowali do serii finałowej i zdobyli punkty do klasyfikacji generalnej cyklu. To pierwsza taka sytuacja w sezonie 2024/2025. Co więcej, za ten sukces panowie zarobili niemałe pieniądze. Każdy z nich wróci do domu bogatszy o kilka tysięcy złotych.