Tak dobrze jeszcze nie było, historyczny konkurs polskich zawodniczek. Co za wynik

W najlepsze trwa znany od lat cykl Letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Aktualnie rywalizacja toczy się w Wiśle, gdzie rywalizują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W sobotę w konkursach indywidualnych najlepsi okazali się Nika Prevc i Maciej Kot, który nieoczekiwanie zdominował rywalizację. W konkursie kobiet bardzo dobrze zaprezentowała się Anna Twardosz, która zajęła 7. lokatę. W niedzielę na starcie zobaczyliśmy ją, jak i Polę Bełtowską. Ta uzyskała w pierwszym skoku bardzo dobrą odległość 121,5 m, co pozwoliło jej zakończyć pierwszą serię na 12. miejscu.

Prawdziwą petardę odpaliła jednak Twardosz, gdyż w pierwszej próbie wylądowała na 122 metrze i 50 centymetrze. Ten skok sprawił, że zajmowała po półmetku czwartą pozycję.

Twardosz zaskoczyła, takiego wyniku jeszcze nie było. Napisała historię

Przed drugą serią kibice zgromadzeni pod skocznią mieli rozbudzone nadzieje na historyczny wynik. Jako pierwsza na starcie pojawiła się Bełtowska, która wylądowała minimalnie bliżej, niż w pierwszej kolejce, bowiem uzyskała 120 metrów. Taki skok zagwarantował jej 10. miejsce.

Poprawiła się za to Twardosz. 24-latka poleciała na 127 m, co pozwoliło zająć znakomite 5. miejsce. Jest to jej najlepszy wynik w całej karierze.

Co więcej, piąte miejsce jest od tej pory najlepszym wynikiem nie tylko Twardosz, ale także całych kobiecych skoków narciarskich w Polsce. Do tej pory najwyżej skwalifikowaną zawodniczką w konkursie była Kinga Rajda, która dwukrotnie zajęła szóste miejsce. Udało jej się to w zawodach Pucharu Świata w Oberstdorfie w 2020 roku, a także przy okazji zmagań Letniego Grand Prix we Frensztacie.

