Tak chcą pożegnać Kamila Stocha. Na jaw wychodzą szczegóły

Kamil Stoch to jeden z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii tej dyscypliny. Trzykrotny mistrz olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i triumfator Turnieju Czterech Skoczni przez lata dostarczał polskim kibicom niezapomnianych emocji. Jego zwycięstwa w Pucharze Świata i spektakularne loty stały się symbolem złotej ery polskich skoków. Po wielu latach rywalizacji na najwyższym poziomie utytułowany reprezentant Polski ogłosił, że trwający obecnie sezon Pucharu Świata będzie jego ostatnim w karierze.

Pierwsze wzruszające chwile pożegnania miały już miejsce podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem, gdzie kibice dziękowali mu za lata sukcesów i walki na skoczni. To jednak nie koniec pożegnalnych uroczystości. Skoczek z Zębu zostanie uhonorowany także podczas finałowego weekendu sezonu w Planicy, gdzie tradycyjnie kończy się zimowa rywalizacja.

Jesteśmy już sporo za półmetkiem obecnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podczas gdy większość kibiców z niecierpliwością czekają na ostatni weekend cyklu i rozdanie nagród, fani Kamila Stocha z pewnością chcieliby, aby ostatni dzień rywalizacji w ramach tego sezonu nigdy nie nadszedł. Będzie on bowiem oznaczał, że skoczek z Zębu oficjalnie przechodzi na sportową emeryturę. Jak się jednak okazuje, podczas weekendu w Planicy polski zawodnik odgrywał będzie jedną z pierwszoplanowych ról. Na miejscu pojawi się bowiem szansa, by pożegnać Stocha również poza skocznią - szykuje się specjalne spotkanie dla kibiców.

Ważne wydarzenie w Planicy. To wtedy kibice będą mogli pożegnać Kamila Stocha

W Planicy, a konkretniej w doskonale znanej fanom Kranjskiej Gorze, gdzie podczas weekendu lotów stacjonują wszystkie drużyny, powstanie Dom Polski. Jego siedzibą będzie Hotel Pino Alpino. Inicjatywa ma na celu stworzenie miejsca, w którym Polacy będą mogli się spotkać, zrelaksować i wymienić wrażeniami w trakcie rywalizacji skoczków. Dom Polski ma pełnić rolę nieformalnej bazy dla "Biało-Czerwonych" w Planicy.

W programie przewidziano szereg atrakcji: polsko-słoweńskie spotkanie biznesowe sprzyjające nawiązywaniu kontaktów, koncert polskiego artysty oraz plenerowe studio Polskie Radio, z którego nadawane będą relacje na żywo. Kamil Stoch pojawi się w Domu Polskim w sobotni wieczór, 28 marca, o godzinie 19.30. To właśnie wtedy dojdzie do spotkania legendarnego skoczka z kibicami.

