Stefan Horngacher po raz pierwszy współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim nawiązał w 2016 roku, kiedy został ogłoszony trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Pod jego skrzydłami "Biało-Czerwoni" rozwijali się i sięgali po cenne trofea. Sam Austriak został nawet doceniony w polskim środowisku sportowym - w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" został wybrany Trenerem Roku 2017 i Trenerem Indywidualnym Roku 2018. Niestety, po trzech latach pracy z polskim sztabie ceniony szkoleniowiec przeniósł się do Niemiec, gdzie przed siedem lat pełnił funkcję trenera tamtejszej kadry narodowej.

Stefan Horngacher wraca do Polski. Tym będzie się zajmował

W maju oficjalnie ogłoszono, że Stefan Horngacher powróci do Polski jako koordynator systemu szkolenia w skokach kadr narodowych. W rozmowie z Mateuszem Kędzierskim z Eurosportu austriacki trener ujawnił, na czym będzie polegała jego praca.

"Maciej (Maciusiak - przyp. red.) jest trenerem głównym i odpowiada za drużynę. Moją rolą jest koordynowanie pracy między grupami, obserwacja młodych zawodników i wspieranie trenerów doświadczeniem. Nie chcę być trenerem głównym od środka. Chcę patrzeć z zewnątrz, rozmawiać z trenerami i zawodnikami, przekazywać informacje i pomagać w organizacji pracy" - ogłosił 56-latek.

Jednym z głównych celów Stefana Horngachera w reprezentacji Polski będzie przygotowanie młodych zawodników do debiutu w Pucharze Świata i sprawienie, że staną się oni naturalnymi następcami dzisiejszych liderów "Biało-Czerwonych".

"W każdej kadrze problemem jest przejście młodych zawodników na najwyższy poziom. Starsi mają doświadczenie, a młodzi często nie dostają szans. Musimy być gotowi na moment, kiedy starsi zawodnicy zakończą kariery. Chcemy mieć młodych skoczków gotowych do startów w Pucharze Świata i utrzymania się tam na dłużej" - oznajmił.

Austriak nie ukrywa, że chciałby skupić się nie tylko na samych zawodnikach, ale również na rozwoju technologicznym. Bez odpowiednich warunków nawet najbardziej obiecujące talenty mogą bowiem nie osiągnąć sukcesu. "Polska nie jest daleko za innymi krajami. Mamy dobrych trenerów i zawodników, ale zawsze można coś poprawić. Najpierw liczy się pozycja i aerodynamika zawodnika, potem sprzęt, struktura nart i przygotowanie materiału. To skomplikowany proces, który trzeba rozwijać krok po kroku. (...) Jest wielu utalentowanych zawodników. Teraz musimy razem pracować i znaleźć najlepszą drogę dla przyszłości polskich skoków" - podsumował.

