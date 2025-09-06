W skrócie Norweska telewizja TV2 ujawniła istnienie tajnego raportu FIS o manipulacjach w skokach narciarskich, w których brali udział nie tylko Norwegowie, ale też Niemcy i Austriacy.

Raport, powstały po aferze z kombinezonami podczas mistrzostw w Trondheim, pozostaje poufny, a FIS nie komentuje jego fragmentów.

Adam Małysz przyznał, że nie miał wglądu do raportu i nie wiadomo, czy dokument zostanie upubliczniony, gdyż nie wszystkim krajom może na tym zależeć.

Norweska stacja TV2 zwróciła się do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) o to, by ta zabrała głos w sprawie rzekomego przymykania oka na łamanie przepisów przez Christiana Kathola, kontrolera sprzętu, który sam miał się do tego przyznać w trakcie przesłuchania.

W odpowiedzi Norwegowie otrzymali takie oto oświadczenie: "Śledztwo było nie tylko niezależne, ale i tajne. Raport jest również dokumentem poufnym. FIS nie może zatem spekulować ani komentować informacji, które rzekomo są częścią raportu".

Stacja podkreśla też, że widziała tylko kopię raportu i do tego tylko fragmenty owego dokumentu.

Niezależne śledztwo i końcowy raport po wielkiej aferze w skokach

Przypomnijmy, że raport powstał na prośbę FIS, po tym, jak w trakcie mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim wybuchła afera z kombinezonami. W sieci pojawiły się nagrania, jak Norwegowie manipulują przy kombinezonach. To, co robili, śmiało można nazwać dopingiem technologicznym.

Początkowo FIS nie bardzo kwapiła się do tego, by coś zrobić w tym temacie, ale pod naciskiem wielu reprezentacji, zdecydowała się na rozprucie norweskich kombinezonów w czasie kontroli. Okazało się, że te były spreparowane i dawały przewagę.

Następnie FIS zleciła przeprowadzenie niezależnego śledztwa, na końcu którego powstał raport.

Adam Małysz komentuje ujawnienie fragmentów tajnego raportu FIS

Interia Sport postanowiła zapytać Adama Małysza, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego (PZN), czy on widział choćby fragmenty tego dokumentu. Szef polskiego narciarstwa przyznał, że nigdy nie widział na oczy takiego raportu.

Czy zatem jest szansa na ujawnienie owego dokumentu? Czy inne nacje byłyby za tym, by taki dokument znalazł się w przestrzeni publicznej?

- Trudno jest powiedzieć, czy to w ogóle będzie możliwe. Pytanie jest, komu na tym będzie zależało. Skoro Norwegowie wspominają o tym, że raport uderza w Austriaków i Niemców, to oni nie będą chcieli pewnie ujawnienia tego dokumentu. Poza tym nikt też nie jest w stanie potwierdzić autentyczności doniesień norweskiej telewizji. To mógłby zrobić jedynie ktoś z FIS. Norwegowie czują się bardzo pokrzywdzeni, dlatego szukają czegokolwiek, by udowodnić manipulacje innym krajom - powiedział Małysz.

Sternik związku nie wyklucza jednak, że do takich sytuacji mogło dochodzić.

Boję się, że coś prawdy może być w tych doniesieniach. Przecież Austriacy nagle zaczęli odlatywać wszystkim. Niby wydawało się, że w sprzęcie wszystko jest w porządku, ale jednak u wielu zawodników krok był bardzo nisko. FIS twierdziła, że wszyscy byli kontrolowani i nie doszło do łamania przepisów. Nie było nikogo przy tych kontrolach, więc trudno jest stwierdzić, jaka była prawda. Jeśli chodzi o samego Kathola, to jeśli takie rzeczy miały miejsce, to wątpię, by przyznał się do tego. Przypominam, że kiedy z innymi krajami złożyliśmy protest dotyczący manipulacji Norwegów przy kombinezonach, to z FIS usłyszeliśmy najpierw o tym, że to może być fake news, a film może być sfabrykowany

- Nie wiem, czy wystąpimy oficjalnie o upublicznienie tego raportu. Pewnie trzeba byłoby to robić z innymi krajami, ale nie wiem, czy wszyscy będą zainteresowani. Nie wszyscy mogą mieć w tym interes - dodał.

