Skoki narciarskie. Kamil Stoch wróci do formy?

Były prezes PZN w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że w trzy tygodnie można przywrócić skoczka "do naprawdę wysokiego poziomu". - Jak się coś zepsuło, to też bardzo szybko można to naprawić - stwierdził. - Jeden skok być może Kamil gdzieś zepsuł, może się to stało na Kulm, ale jeden skok może to wszystko przywrócić - dodał.