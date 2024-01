Tajner wspomina zmarłego Mateusza Rutkowskiego. Poruszające słowa trenera

Momentalnie wróciły, mocno już zatarte, wspomnienia sprzed równo 20 lat. Rutkowski w swojej kategorii wiekowej nie miał sobie wówczas równych. Ci, którzy go znali osobiście, sięgają pamięcią jeszcze dalej.

- Mateusza poznałem, jak miał 12 lat. Pamiętam, że dyrektor Zieniawa z departamentu sportu wyczynowego przyjechał wtedy do Zakopanego i oprowadzaliśmy go po obiektach. Byliśmy na Średniej Krokwi. Skoczył taki "maluch". Dyrektor się zatrzymał, podszedł i zapytał: "Chłopcze, jak się nazywasz?". To był Mateusz. Odpinając narty, podniósł głowę: "A nie zawracojcież głowy, panie". Tak pamiętam pierwszy kontakt z nim - opowiada Apoloniusz Tajner w programie "Polskie Skocznie".