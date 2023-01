Tajner wprost o decyzji Małysza. Wielki "diament" w polskich skokach

Skoki narciarskie. Apoloniusz Tajner chwali wybór Adama Małysza. "Thomas Thurnbichler to trenerski diament"

- To trener 33-letni, ale już z dużymi osiągnięciami w pracy, znany w Austrii. To była decyzja Adama Małysza, który robił rozpoznanie na rynku trenerskim. Rozmawiał z wszystkimi możliwymi szkoleniowcami i ostatecznie postawił na Thomasa Thurnbichlera. To okazało się strzałem w dziesiątkę. To już trener nowej generacji. Cały ten świat idzie do przodu, elektronika, sprzęt - wszystko. Trenerzy też się zmieniają. Trafiliśmy "trenerski diament", który teraz popracuje kilka lat z naszymi zawodnikami i na nasze konto wynikowe - przyznał były prezes Polskiego Związku Narciarskiego przed kamerą Polsatu Sport.