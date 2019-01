Już 19 lutego w austriackim Seefeld rozpoczną się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Polscy skoczkowie mają wiele do udowodnienia. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner jest dobrej myśli.

Podczas narciarskich MŚ drużyna polskich skoczków bronić będzie złotego medalu, zdobytego dwa lata temu w fińskim Lahti, po raz pierwszy w historii polskich skoków. W Lahti błysnął też Piotr Żyła, który sięgnął po brąz indywidualnie na dużej skoczni.

Jak będzie w Seefeld? - Możemy liczyć, że nasza reprezentacja i zawodnicy, którzy będą ją tworzyć, będą w optymalnej formie. Już się do tego zbliżają - uważa Tajner, choć w niedzielę na Wielkiej Krokwi tego nie potwierdzili.



- Maciej Kot przeszedł okres takiego "doła", zaczyna się odbudowywać i wracać na swój poziom. Nie chcemy, żeby skakał lepiej niż może. Chodzi o to, żeby skakał to, co potrafi, a zbliża się do tego. Jest jeszcze kilka konkursów Pucharu Świata i tam najlepiej to będzie doszlifować - mówił prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Czy na walkę o kolejny medal MŚ stać Żyłę? - Piotrek skakał w konkursie drużynowym w Zakopanem poniżej swoich możliwości, z kolei powyżej skakał Maciej Kot, więc to się nam jakoś wyrównało. Byłem na śniadaniu z Piotrkiem Żyłą i wygląda na wyluzowanego. O to w tym wszystkim chodzi - zaznaczył szef polskich skoków.

Tajner podkreślił, że w Polsce trudno skoczkom o skupienie i odcięcie się od presji.

- Wkrótce zawodnicy wyjadą z Polski na kolejne konkursy. Tutaj jednak to fizyczne zainteresowanie kibiców jest tak duże, że nasi zawodnicy odczuwają presję. Wydawało się, że sobie spokojnie poradzą, będą wyluzowani, a jednak obserwuję, że czują presję. Chcieliby jak najlepiej, a to usztywnia - mówił były trener Adama Małysza.

- W komfortowej sytuacji są zagraniczni zawodnicy, którzy są oklaskiwani przez naszych kibiców, rozpoznawani z telewizji, to są te światowe gwiazdy. Ale nie ma tej bezpośredniej presji - dodał.



- Myślę, że nasi chłopcy wskoczą sobie na ten swój poziom, a ich możliwości są ogromne - zaznaczył Tajner.



Z Zakopanego Michał Białoński, Waldemar Stelmach

